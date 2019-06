Video Die Sucht nach Altötting Warum pilgern Tausende nach Altötting? Wir haben die Regensburger Wallfahrer mit der Kamera drei Tage lang begleitet.

Von Sebastian Böhm

Mail an die Redaktion Zahlreiche Wallfahrer pilgern schon seit mehreren Jahrzehnten nach Altötting. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Warum pilgern Menschen in der heutigen schnelllebigen Zeit? Was treibt sie an? Und welche Rolle spielt Gott dabei? Wir haben nach Antworten gesucht und die Wallfahrer mit der Kamera auf ihrem Weg von Regensburg nach Altötting begleitet. MZ-Reporter Sebastian Böhm hat sich an allen drei Wallfahrtstagen den Pilgern angeschlossen, mit ihnen gesprochen und Eindrücke gesammelt.