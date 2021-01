Anzeige

Wahlkampf Die Superpower-Gefühle der Grünen Die Partei will nach der Bundestagswahl mitregieren. Bei der wichtigsten Personalfrage zeigen sie sich zugeknöpft.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Stimmten Positionen auch in der Corona-Politik ab: Die Co-Landtagsfraktionschefs Ludwig Hartmann und Katharina Schulze sowie Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter. Foto: Lena Motzer, Grünen-Landtagsfraktion

München.Bayerns Grüne starten selbstbewusst und mit ein wenig Selbstironie in ein Jahr, das die Partei höchstwahrscheinlich in die nächste Bundesregierung tragen wird. Als zweitstärkste Kraft in Umfragen ist man nach der Bundestagswahl wenigstens als Koalitionspartner unverzichtbar. Die Landtagsfraktion demonstrierte bei ihrer hybriden Klausur schon Mal Superpower-Gefühle. Hinter dem Podium in der Münchner Ampere-Halle war am Freitag ein riesiges Transparent mit einer Comicfigur postiert - gendergerecht halb als Superman, halb als Superwoman skizziert. Die Statur eher kantig, die Daumennägel knallig lackiert, ein „Yes, wie care“ in roten Lettern über die flache Brust gelegt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ######, ### ######## ### ### ###### ##### ## ### ######-##### #####, ### #### ### ###########-######## ########### #####. ### ###### ##### ## #### ### #### ### ###### ## ##### ################## ### ######### ### ######## ###########, ########## #### ## ###### ############## ######### #### ########### ####### #######. ### ########## ####### ### ##### ###### ##### ### ####-###### ### ## ######-####-###### ### ###### ### ##### ####.

### ### ####### ###### ### ###### #### ########## ####. ####################### ######### ####### ### ####################### ##### #########, ### ### ###### ### ######################## ############ ###, ####### ### ##### ########## ############# ########## ### ######## ### ######-##############. ## #### ## ### ######-#####-######## ### ### ###### ####. ###### #### ### ### ########### ######## ########, ### ######### ### ######### ### ######-####### ###### ##### ######: ###### ##### ##### ### ############# ######### ### ################### ## ######-##### ########## ## ### ###### ############. #### ##### #### ###### ### ######-####-######### ########## ##### „######### ####### #####“. #### ### ### ############## ##### ### ######### ####.

## ###### ## ####### ### ####### ### #######, #### ### ###-#### ## ###### ########## #####. ### ########## #### ##### #####, #### #### #### ############ ##### ## ### ########### ############### #######. ## #### ### ## ###### ###### ### ###### #### ######## ###### ### ## ### ## #######. ### ########## #####, #### ### ######### ############ ## ### ########### ###### #### #### ########. ## ######## ########### ### ########### ######### ###### ########### ### ### ######### #### ### ######## ### ################# ############ #########. ####### ########. „###########, #### ## ## ###### ## ####### ### ## ###### ## ##### #######“, ###### #### ### ############ ######-########### ###### ######.

### ###### ####### ### #### ############# ### #### ########### ### #### ####, ######## #### #### ##### ######### ##### ### ### ########### ##############. ##### ####### ##### ### #### ####: ####### ###########. „##### ###### ### ###### ####### ##### ########. ### ########### ###### #####“, #### ######. ############ ######### ####### ##### ### ######### ### ############ ###. „##### #### ### ######## ##### ## ######.“ ### ########### ######-#### ### ##################### ###### ####### ##### ######, #### ### ############### ## ######## #############, ###### ####### #### ####, #### ######### ###### ###### ## ###### ##### #### ### #### #####, ####### ### ####### #############.

########## ###### #### ### ######, #### ## ## ### ################# ### ####### ###### ####. ########## ###, #### ### ##-################## ######## ######## ### ###### ###### ### ########## ##### #### #########. ##### ## #### ### ############## ######, ##### ## #### ### ### ######## „##-####“ ######. „######, #### ## ########## ##### ############ ####### ###“, #### ##### #####, ######-############### ## ############ ########. ###### ###### ######### ### ############## ###, ######## ### ########## #### #####. ## ####### ##### ### ### #### ######## ######### #####. „########## ####### ### ###### #### ############### #####.“ ####### #### #### ###########. „### ### ### ###### #### #########.“ ### ######## ######### #### ######### ########### ############## ## ###### ### ########## ##### ### ########## ## ######, #### ######.

#### ##### #### ### ########### ########## ### ### #####, ## ####### ######-########## #### ### ###### ## ######## ########## ######. ###-################# ##### ####### #### #### #####? „######### #### ## ##### ## ### ######, ####### ## ### #######. ### ## #### ### ############ ## ### #### ####“, #### #####. „## #### ### ###### ##### #######“, ##### #######. ## ############# ### ###### #### #### ## #####, #### ##### ## ##### ## ########## ###### #### #### ####.

### ############ ####################### ## ###### ####### ######## ###### ############. ####-### #### ### ##### ######, #### #######. #### ##### ### ##### ######## ## #####. „### #### ############### ######### #####, ########### ### ###.“