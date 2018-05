Freizeit Die To-Do-Liste dieses Sommers Von Kugel bis Zoigl: Zehn Dinge, die ein Oberpfälzer in den kommenden Monaten unbedingt erleben sollte.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Ab August öffnet die größte begehbare Holzkugel der Welt am Steinberger See. Visualisierung: inMotion

Kugelrund machen am Steinberger See

Wer braucht den Gardasee, wenn er den Steinberger See vor der Haustür hat? Am größten See der Oberpfalz eröffnet in diesem Jahr die größte begehbare Holzkugel der Welt. Die Ausmaße sind gigantisch: der Durchmesser beträgt 40 Meter, die Aussichtsplattform liegt auf 38 Metern Höhe, auf dem Weg dorthin gibt es Erlebnisstationen. Nach einem verheerenden Brand am vergangenen Samstag könnte allerdings der Eröffnungstermin im August wackeln. Zwar ist die Kugel – eine Konstruktion aus Stahl und Lärchenholz-Leimbindern – noch nicht aufgestellt, doch das Verwaltungsgebäude ist nicht mehr nutzbar. Übrigens gibt es am Steinberger See auch Wasserski- und Wakeboardanlage, Bootsverleih und Tauchmöglichkeiten sowie einen Erlebnispark für die ganze Familie.

Kurz versanden am Monte Kaolino

Der Monte Kaolino steht auf der Liste der 99 Dinge, die ein Bayer im Leben einmal gesehen haben muss. Der 120 Meter hohe Berg aus Quarzsand wurde schon Ende der 1950er Jahren von Skifahrern als Piste genutzt. Heute gibt es neben einer Liftanlage und einem Freibad auch eine Sommerrodelbahn, einen Geopark und einen Hochseilgarten. Ein besonderes Erlebnis ist es, den Berg barfuß hinunterzulaufen.



Wollness statt Wellness

Wer braucht schon Yoga, wenn man auch Alpakas haben kann. Geführte Wanderungen mit den wolligen Begleitern gibt es mittlerweile in verschiedenen Ecken der Oberpfalz – etwa im Bayerwald auf dem Goldsteig-Wanderweg. Ein Blick in die braunen Kulleraugen eines Alpakas sollen Körper und Seele beruhigen. Angeblich träumt man nach so einer Tour auch besonders süße Träume.

Mal Tourist spielen

Täglich laufen wir vorbei an der Porta Praetoria, an den Patriziertürmen, an Dom und Steinerner Brücke – und würdigen sie keines Blickes. Warum nicht mal wieder eine Stadtführung machen und das Unesco-Weltkulturerbe mit dem neugierigen Blick eines Touristen bestaunen? Weltkulturerbe gibt es auch im Landkreis Kelheim. Mit dem Rad kann man auf den Spuren der Römer nach Hienheim fahren. Dort gibt es eine Donau-Fähre, einen schönen Biergarten – und das Römerkastell Abusina in Eining.



Den Geistern aus dem Regental begegnen

Es ist ein besonderes Schauspiel, das sich jedes Jahr im Sommer auf zwei Burgen und einem Schloss im Regental abspielt. Die Festspielbesucher machen sich zu Fuß auf den Weg und treffen den Henker von Hof, die Hexen von Stefling und die Bierpanscher zu Stockenfels. 2018 gibt es drei Termine von Juli bis September für die Geisterwanderung zu Nittenau.

Den Jahn im Stadion anfeuern

Wenn man auf der A3 an der Ausfahrt Universität vorbeikommt, dann wandert der Blick stets hinüber zum Stadion des SSV Jahn Regensburg. Der Fußballclub hat sich für diese moderne Spielstätte längst revanchiert und den Durchmarsch von der vierten in die Zweite Liga geschafft. Und jetzt könnte es glatt noch für die 1. Bundesliga reichen. Der Besuch bei einem Jahn-Heimspiel gehört in diesem Sommer deshalb unbedingt auf die To-Do-Liste.

Schauen statt meckern im neuen Museum

Am 9. und 10. Juni 2018 öffnet zum ersten Mal das Gebäude des Museums der Bayerischen Geschichte am Regensburger Donaumarkt. Viele Regensburger fremdeln noch immer mit der modernen Architektur. Aber vielleicht ändern sie ihre Meinung, wenn sie erstmals im Foyer des Gebäudes in den Himmel der Bayern sehen und im 360-Grad-Panorama eine Zeitreise durch 1800 Jahre bayerische Geschichte machen, erzählt von Kabarettist Christoph Süß. Drumherum gibt es ein großes Fest mit Führungen, Live-Programm, Konzerten und Lichtinstallationen. Im Mai 2019 wird dann das Museum samt Dauerausstellung eröffnet.

Erleuchtung finden in Berching

Aus einem Fackelschwimmen der Wasserwacht Berching zu Eröffnung des Main-Donau-Kanals 1992 ist eine große Show geworden. Am 20. und 21. Juli wird die Wasserstraße nach Einbruch der Dunkelheit in einen spektakulären Feuer- und Funkenregen gelegt.

Den schönsten Sonnenuntergang sehen

Auf den Stufen der Walhalla ist so mancher erste Kuss bei den Oberpfälzern gefallen. Sogar Ministerpräsident Markus Söder ist darüber im Bilde, wie er beim Festakt zum 175-jährigen Jubiläum des Bauwerkes, damals noch als Finanzminister, sagte. Der Blick in den Sonnenuntergang am Nationaldenkmal hoch über Donaustauf ist einer der schönsten in der Oberpfalz. Bei Pizza und Wein auf den Stufen muss man sich einfach verlieben – in die schöne Heimat und in die Begleitung! Übrigens feiert die Bayerische Schlösserverwaltung am 4. Mai mit einem großen Veranstaltungsprogramm auf der Walhalla ihren 100. Geburtstag – bei freiem Eintritt.

Auf ein Zoigl an die Waldnaab

In Windischeschenbach oder Neuhaus wird noch ein Bier „mit Ecken und Kanten“ gebraut, untergärig und unfiltriert. Die Altneihauser Feierwehrkapelln hat dem Zoigl längst ein Denkmal gesetzt. Nach einer Wanderung durchs schöne Waldnaabtal – zum Beispiel zum Galgenkatherl –schmeckt es zu einer deftigen Brotzeit. Welche Kommunbrauerei gerade gebraut hat, erkennt man am Zoigl-Stern vor der Tür.