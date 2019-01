Spielwaren Die Trends im Kinderzimmer In Nürnberg startet heute die Spielwarenmesse. Wir haben uns vorab umgeschaut und stellen zehn Neuheiten näher vor.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Fernsehkoch Stefan Marquard und seine Küchencrew sind begeistert von „Ratto Zakko“

Gemeinsam: Adventure Games arbeiten nach dem Netflix-Prinzip

Eine Geschichte, ein Abenteuer und kein Zeitdruck, so sind die neuen Adventure Games von Kosmos aufgebaut. Der Spieleverlag hatte bereits mit Exit, den Spielen nach dem Prinzip der Escape Rooms, großen Erfolg.

Nun knüpft man laut Pressesprecherin Silke Ruoff an das Netflix-Prinzip an. Die ausführlich erzählten Geschichten sind in drei Kapitel mit Cliffhanger unterteilt, mit je ein bis zwei Stunden Spieldauer. So kann ein Spieleabend auch mal bis weit nach Mitternacht dauern. Zunächst gibt es zwei Titel: „Das Verlies“ ist ab 12 Jahren, „Die Monochrome AG“ ab 16 Jahren. Der Preis: 14,99 Euro.

Gesteuert: Die Siku-Traktoren werden jetzt per App gelenkt

Die Fahrerkabine dreht sich, die Arbeitsscheinwerfer an der Kabine gehen an und die Schneefräse beginnt mit der Arbeit. Siku hat mit den Sikucontrol-Traktoren mit Bluetooth-Technik nicht mehr nur die Kinder, sondern auch technikbegeisterte Erwachsene im Visier. Die Traktoren, die sehr detailverliebt den Originalen von Claas, Fendt oder John Deere nachempfunden sind, werden mittels App gesteuert. So sind Funktionen, Lichter und Getriebe ansteuerbar. Preis: 199,99 Euro mit App-Steuerung oder 249,99 Euro mit zusätzlichem Fernsteuermodul.

Klassisch: Bobby-Car wurde generalüberholt.



Das erste Fahrzeug, das nahezu in jedem Kinderzimmer zu finden ist, hat ein Facelift erhalten. Das BIG-Bobby-Car hat eine neue Form, die Flüsterreifen sind nun serienmäßig, und das Lenkrad ist in Vollschalen-Optik. Auch der Wendekreis hat sich verkleinert, was in kleineren Wohnungen den Fahrkomfort erhöht. Das Gefährt ist in klassischem Rot, Blau und Pink erhältlich.

Herzig: Dirndldesignerin Lola Paltinger entwirft Puppenzubehör

Lola Paltinger kennt man als extravagante Dirndldesignerin und Styling-Expertin aus den Medien. Jetzt hat sie sich auf einem neuen Gebiet ausgetobt und bringt für Hauck eine Kollektion an Kinderwagen und Zubehör für kleine Puppenmütter auf den Markt. Das Design ist klassisch, Blickfang ist ein Rehkitz. Lola Paltinger schließt nicht aus, dass sie zur Puppenausstattung auch noch ein Kinderdirndl kreieren wird. Erhältlich ab September.

Schachmatt: Ein Lehrer führt Kinder ins Schachspiel ein

Als Lehrer betreut Herbert Thanner die Schachgruppe an seiner Schule. Doch um eine Strategie für das Spiel zu entwickeln, sollte schon viel früher mit ersten Spielzügen begonnen werden. Dafür reicht ein Spielbrett aus Puzzle-Teilen und 16 Schachsteinen. „Mit Chess Junior kann man auch erst mal Türme bauen“, sagt er. Für die Eltern gibt es ein umfassendes Begleitheft. Die Spiele dauern nur wenige Minuten. Ab 5 Jahren, 29,95 Euro.

Fantastisch: Ravensburger präsentiert Konsole fürs Kopfkino

Kino für den Kopf, das will Ravensburger mit der Konsole „toi+“ erzeugen. Die Spieler umgibt eine Spielewelt mit Musik und Geräuschen, gleichzeitig führt eine Stimme durch spannende Aufgaben. So sollen Kinder im Grundschulalter tief ins Spielgeschehen eintauchen. Sensoren registrieren jede Bewegung, jede Handlung und jede Eingabe der aktiven Spieler und machen ihn zum Teil des Geschehens. Das Grundset „The Core“ kostet 69,99 Euro. Erhältlich ab September.

Entspannend: Duftende Knete, die auch noch entstresst

Gedacht ist die Craze Magic Dough für Kinder ab 8 Jahre, aber auch Erwachsene werden ganz schnell süchtig nach der Knete. Denn sie riecht gut, fühlt sich gut an, ändet die Farbe und das Beste: Sie entspannt beim Kneten. Die Masse –- gefüllt mit bunten Kügelchen – wurde mit den Machern des beliebten YouTube-Kanals „Spiel mit!“ entwickelt. Nina, Kaan und Kathi präsentieren sie deshalb auch auf der Spielwarenmesse. Und Kaan verspricht: „Ihr werde Craze Magic Dough nicht mehr aus der Hand geben.“ Ab April für 8,99 Euro erhältlich.

Verkocht: Fernsehkoch Marquard und die Speisekärtchen

Fernsehkoch Stefan Marquard und seine Küchencrew sind begeistert von „Ratto Zakko“, dem neuen Spiel von Drei Magier. Zwei bis acht Spieler reißen sich dabei um die Servierteller und versuchen die meisten richtigen Speise-Kärtchen zu sammeln. Doch unter den Servierglocken wartet so manche Überraschung... „Räumt die Gläser vom Tisch“, warnt Marquard. Denn das Spiel ab acht Jahren ist höchst rasant. Ab 8 Jahren, ca. 15 Euro.

Physikalisch: Der Fischertechnik Baukasten Hydraulic

Aus 478 Bausteinen entsteht ein wuchtiger Raupenbagger, mit dem man nicht nur Baustelle spielen, sondern auch physikalische Gesetze begreifen kann. Der Raupenbagger setzt sich nach dem Zusammenbau über ein Kettenfahrwerk in Bewegung, Baggerarm und Schaufel werden über einen hydraulischen Antrieb gesteuert. Einziger Unterschied zu den echten Baustellenfahrzeugen: Fischertechnik treibt die Modelle mit Wasserhydraulik statt Öl an. Der Baukasten kostet 99,95 Euro und ist ab Mai erhältlich.

Digital: Lego entwickelt virtuelle Spielewelten

„Der Stein bleibt unser Markenkern, aber wir werden das Drumherum massiv weiterentwickeln“, heißt es bei Lego. Zum Kinostart von Lego Movie 2 gibt es deshalb eine Filmkulisse aus Lego-Steinen, mit denen die Kinder mittels App ihre eigenen Videos drehen können – inklusive virtueller Effekte. Auch für Lego Technik Fans wird der digitale Bereich ausgebaut. Mittels Control+ lassen sich die Fahrzeuge via App steuern.