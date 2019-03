Musik Die ungewöhnlichen Klangwelten der Tuba Andreas Martin Hofmeir eroberte mit der Tuba den Echo und eine Professur im Mozarteum. Auch mit Kabarett begeistert er.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Martin Andreas Hofmeir wurde bekannt durch „LaBrassBanda“. Inzwischen ist der Echo-Preisträger, Professor für Tuba am Salzburger Mozarteum mit zig Projekten unterwegs. . Foto: Stephan Jansen/dpa

Traunstein.Man kennt ihn als barfuß hüpfendes Energiebündel mit blondem Pferdeschwanz, Andreas Martin Hofmeir, der Tuba- und Helikonspieler der Kultband „La Brass Banda“. Von wegen nur trachtlerisches Blasinstrument, viereinhalb bis fünf Oktaven hat die Tuba zu bieten, je nach Können des Tubisten. Andreas Martin Hofmeir schafft fünf Oktaven, das sind zwei Drittel eines Konzertflügels. Egal, in welcher Stilrichtung er spielt, es ist immer ein Erlebnis.

Dabei war ihm die Tuba alles andere als in die Wiege gelegt. Auf eine musikalische Ausbildung legte die Mutter wert. Gegen Flöte wehrte sich Andreas Martin Hofmeir als Kind mit Erfolg. Klavier blieb ihm nicht erspart, aber schnell erkannte er, dass Üben und Fortschritte sich bei diesem Instrument für ihn nicht die Waage hielten. Mit Acht wechselte er ins Blasorchester zum Schlagzeug, und als der Nachwuchs dafür zu groß wurde, dagegen die letzten beiden Tubaspieler im Blasorchester auch noch wegzogen, fing er mit zwölf Jahren mit der Tuba an. Sie wurde sein Lebensinstrument.

Immer wieder neue Projekte



Warum Medizin oder Mathematik studieren, wenn man sich auch mit Musik auf angenehme Weise den Lebensunterhalt verdienen konnte? Doch die Aufgaben der Tuba im sinfonischen Orchester waren ihm schnell zu übersichtlich und er fühlte sich musikalisch zu eingeengt. Kurz entschlossen reduzierte er die Stunden, machte wieder Kabarett, womit er schon bei Schulfesten Lehrer, Mitschüler und Eltern amüsierte, schrieb Theatertexte und tourte mit „LaBrassBanda“, die sein Freund Stefan Dettl gegründet hatte, durch die Lande. Plötzlich wurde Volksmusik wieder der Renner. Es entstand ein ganz neuer Musikstil, tanzbar, ehrlich ohne Elektroeffekte, Weltmusik bayerisch geerdet. Von 2007- 2014 spielte die Kultband „LaBassBanda“ 700 Konzerte rund um die Welt und löste einen regelrechten Boom von Nachahmer- und Nachfolgebands aus.

„Je exotischer die Instrumente, desto interessanter werden die Entdeckungsreisen.“ Andreas Martin Hofmeir, Musiker



Andreas Martin Hofmeir drängte es trotzdem nach neuen musikalischen Welten. In Kombination mit anderen Instrumenten entdeckt er mit seiner Fanny, so nennt er seine F-Tuba, immer neue Klangfacetten. „Je exotischer die Instrumente, desto interessanter werden die Entdeckungsreisen“, sagt Hofmeir. Er will Tuba ganz „untypisch“ spielen. Das Behäbige, Dumpfe, Traditionelle lässt er mehr oder weniger außer Acht. Er sucht das Spezielle, Konträre, das ganz Leichte. „Tuba mit...“ Geige, Orgel, Harfe, Klavier, Jazzband nennt er diese ungewöhnlichen Programme.

Originelle Interpretationen

Zusammen mit Andreas Mildner, der Musikprofessor in Würzburg ist, entstanden seit 2005 originelle Interpretationen von gewagten Auftragskompositionen. Mit Organistin Barbara Schmelz übernimmt die Tuba in barocken Bearbeitungen den Basso Continuo. Mit Harfenist Andreas Mildner werden aus abgeschrammelten argentinischen Tangos wieder ganz samtig zärtliche Versionen. Ungarische Zigeunermusik bekommt mit vier Tuben und Schlagzeug eine neue Dynamik.

Dem Musiker gehen die Ideen nicht aus. „Es gibt unendlich viele Möglichkeiten“ mit vier Fagotten beispielsweise oder einem Flötenquartett. Tuba mit zwölf Kontrabässen wurde vor einem Jahr realisiert. Immer wieder sucht sich Hofmeir neue Projekte. Deshalb verließ er LaBrassBanda, ein gemachtes Nest, das ihm einen Lebensstil auf hohem Niveau ermöglicht hätte. Er mag lieber alle seine Talente ausleben und die sind als Musiker, Schauspieler, Autor, Regisseur, Bühnenbildner, Kabarettist, extrem vielseitig. Nur das Tanzen fehlt. Wie in Ludwigshafen bei einem Festival an zehn Tagen hintereinander zehn verschiedene Programme zu machen, ist sein Ding. „Des taugt ma.“

Das musikalische Kabarett



Mit Kreisler, Fesl, Polt und Biermösl-Blosn sozialisiert schildert Andreas Martin Hofmeir augenzwinkernd mit kleinen Geschichten und Gedichten seinen Kampf mit den Tücken der Tuba, des Übens und des Reisens, des „erfolgreichen Scheiterns“.

Die Tuba Ursprung: Erst 1835 wurden nach der Erfindung der Ventiltechnik die ersten Tuben entwickelt. Sie sind die tiefsten aller Blechblasinstrumente.

Instrumentenfamilie: Wegen ihrer weiten Mensur und der entsprechend stark konisch verlaufenden Bohrung zählt die Tuba zur Instrumentenfamilie der Bügelhörner. Eine Tuba besitzt drei bis sechs Ventile und ist über viereinhalb bis fünf Oktaven spielbar, was zwei Drittel der Klaviatur eines Konzertflügels entspricht.

Zwei Tuba-Typen: Man unterscheidet Bass- und Kontrabasstuben. Von einem Orchestermusiker erwartet man, dass er beide beherrscht.

Orchester: Sinfonische Orchestern sind in der Regel nur mit einer Tuba besetzt, Blasorchester mindestens mit zwei Tuben.

In seinen beiden Musikkabarett-Programmen „Kein Aufwand 1“ und „Kein Aufwand 2 – Die letzten Jahre“ liest er aus seiner Autobiografie, bleibt ganz privat, ironisiert sich ständig selbst auf seinem Werdegang und lässt Schritt für Schritt immer mehr die Tuba mit einem, noch einem und nochmal einem brasilianisches Liebeslied zu Tone kommen, begleitet von einem Gitarristen oder Pianisten. Er setzt auf bayerische Gemütlichkeit, Wiederholungseffekte und leitmotivische Witzeleien, umso abwechslungsreicher und rasanter sind die musikalischen Interpretationen. Da klappert dann schon mal eine brasilianische Schönheit auf Stöckelschuhen daher und die Tuba wird hingebungsvoll umarmt und umschmeichelt.

Ein anderes Programm ist eine konzertante „Fledermaus“-Version, die Hofmeir mit kabarettistischer Moderation als Conférencier und Frosch aufpeppt. Noch in diesem Jahr geht für Hofmeir ein großer Wunsch in Erfüllung, wenn er mit dem argentinischen Orchester im Teatro Colón in Buenos Aires auftritt. In der näheren Umgebung gastiert Andreas Martin Hofmeir mit „Kein Aufwand Teil 2 – Die letzten Jahre“ zusammen mit Jazzpianist und Jazz-Echopreisträger Tim Allhoff am 8. März im Langhaussaal in Cham.

