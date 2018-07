Gesundheit Die Uniklinik Regensburg wird größer Bei der Grundsteinlegung für ein neues Gebäude wird klar: Die Universitätsklinik soll noch deutlich ausgebaut werden.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Claudia Zirra vom Bauamt versenkte den Zylinder mit Urkunde im Grundstein. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) wächst weiter, Stück für Stück. Die Baugrube für ein zusätzliches Gebäude ist bereits ausgehoben, am Freitagnachmittag wurde der Grundstein dafür gelegt. Es soll in drei Jahren fertiggestellt sein.

Das B5 genannte Gebäude erfüllt zweierlei Zwecke. Es ist zum einen Bestandteil eines umfassenden Masterplans für eine Sanierung. Das Uniklinikum ist in größeren Teilen bereits über 30 Jahre alt. Die technische Infrastruktur hat eine deutliche kürzere Lebenszeit als die Gebäude, sagte Claudia Zirra, die Leiterin des Bereichs Hochschulbau beim Staatlichen Bauamt Regensburg. Um die Technik im Bestand auf den neuesten Stand zu hieven, braucht das Klinikum Ausweichgebäude.

Ein erster wichtiger Schritt

Zum anderen ist B5 Bestandteil einer generellen Erweiterung. Das Haus wird drei Bereiche aufnehmen: Eine Stammzellentransplantationsstation, eine allgemeine Pflegestation und eine sogenannte Intermediate-Care-Station. Darunter versteht man eine Zwischenstufe zwischen Intensivstation und normaler Pflegestation. 85 Patienten sollen hier aufgenommen werden können. Der ärztliche Direktor Professor Oliver Kölbl stellte klar: „Der Neubau stellt einen ersten wichtigen Schritt für die Modernisierung unseres Klinikums und zugleich für die Erweiterung unserer stationären Kapazitäten dar.“ Das legt nahe, dass weitere Schritte in Form von zusätzlichen Gebäuden folgen sollen. Claudia Zirra bestätigte auf Nachfrage, dass „verschiedene Projekte“ angemeldet seien für den nächsten Doppelhaushalt des Freistaats, der die Bauten finanziert. Konkret sei auch ein weiteres, noch größeres Entlastungsgebäude angemeldet. Ob es denn kommt, dazu hätten sich die Beteiligten Bestärkungen vom Ministerpräsidenten gewünscht.

Söder war verhindert

Doch der als Festredner vorgesehene Markus Söder hing in München fest im Untersuchungsausschuss zum Verkauf der GBW-Wohnungen. „Bei uns wäre er lieber gewesen“, lautete Kölbls naheliegende Einschätzung. Statt mit unangenehmen Fragen bei heißen Temperaturen im Landtag gegrillt zu werden, hätten sich im Wahlkampf Bilder von Fortschritten in der medizinischen Forschung, Lehre und Versorgung sicher weitaus besser gemacht. Immerhin gibt der Freistaat für Gebäude B5 etwas mehr als 40 Millionen Euro aus.

Den Menschen nicht vergessen

Regierungspräsident Axel Bartelt sprang für Söder in die Bresche als Festredner und sprach von einem „neuen Kapitel in der Erfolgsgeschichte des UKR“. Das Haus nähre die Zuversicht, dass die Universität und das Klinikum wieder Fahrt aufnehmen auf Weg zu einem vollen Fächerspektrum der Medizin unter einem Dach. Weil sich der Bund Anfang der 90er Jahre aus der Mitfinanzierung zurückzog, konnte der ausstehende dritte Bauabschnitt nicht mehr realisiert werden. Als Ausweg schlossen Universität und die Fakultät Kooperationen mit mehreren umliegenden Kliniken und Krankenhäusern. Das habe sich durchaus bewährt, sagte der Präsident der Universität, Professor Udo Hebel. Dennoch wünscht man sich auf lange Sicht mehr medizinische Bereiche direkt am UKR.

Der ärztliche Direktor Kölbl freute sich, hier „High-End-Medizin“ anbieten und praktizieren zu können. Darüber freute sich auch Bartelt, schloss aber eine Mahnung an: Bei aller Hochtechnologie möge man doch in der Medizin wieder mehr Zeit dem Menschen widmen.

Das Bauwerk Das Gebäude: Das Haus B5 mit drei Geschossen und einem Keller erstreckt sich auf rund 33 mal 68 Meter. Es soll 85 Patienten aufnehmen können. Die Kosten belaufen sich nach Plan auf 40,7 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2021 vorgesehen.

Optik: Ein verglaster Verbindungsbau wird B5 an die bestehende Klinik anschließen. Die Fassade wird mit roten Ziegel verkleidet und fügt sich so in die Gestaltung der übrigen Gebäude ein. Zwei Innenhöfe und eine Außenterrasse werden Beschäftigten, Patienten und Besuchern zur Verfügung stehen.