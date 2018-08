Zwangsarbeit Die vergessene Flugzeugfabrik Vor 75 Jahren fielen Bomben auf Regensburgs Messerschmitt-Werk. Danach ließ die Firma KZ- Häftlinge unter Tage produzieren.

Von Katharina Kellner

Merken

Mail an die Redaktion Von der Zwangsarbeit im Stollen „Bergkristall“ gibt es keine Fotos. Der französische Karikaturist Bernard Aldebert zeichnete, was er als KZ-Häftling erlebte und dokumentierte das Leiden der Häftlinge. Fotos: KZ-Gedenkstätte Gusen

Julia Mayr führt Gäste in den von Häftlingen gegrabenen Stollen. Foto: Kellner

Die ehemalige Lagerkommandantur ist heute eine schicke Villa. Foto: Kellner

Einizig erhaltener Rest des riesigen KZ-Komplexes: Das Krematorium Foto: Kellner

Häftlinge nach der Befreiung des KZ Gusen durch die Amerikaner Foto: KZ-Gedenkstätte Gusen

So sieht der mittlerweile sanierte Stollen heute aus. Foto: Kellner

Gusen.Das Jourhaus zum Beispiel: Heute eine stattliche Villa in Privatbesitz, war sie einst der Eingang zur Hölle. Als sich hier das Konzentrationslager Gusen befand, residierten in diesem Haus die SS-Lagerführung und -verwaltung. Im Bunker, dem Lagergefängnis im Keller, wurden jahrelang Häftlinge gefoltert und getötet. Das große Tor in der Mitte des Hauses war der Haupteingang des Lagers.

Heute halten Hecken und ein hohes schmiedeeisernes Tor ungebetene Gäste fern. Das perfekt sanierte Gebäude, das deutlich die Züge des Nazi-Baus trägt, zieht Menschen aus ganz Europa an. Sie sehen hier exemplarisch, wie in Gusen und St. Georgen die Erinnerung an das KZ zugedeckt wurde. Das Leben musste weitergehen nach dem Krieg, so dachten sich viele. Die Grundstücke waren hier damals unglaublich billig. Innerhalb weniger Jahre war fast alles, was vom KZ geblieben war, beseitigt oder privatisiert. Sogar das Krematorium wäre in den 1950ern beinahe beseitigt worden, um Grundstückskäufer nicht zu irritieren. Überlebendenverbände finanzierten Gedenksteine und den Erhalt der Reste des Verbrennungsofens – und mussten dafür sogar noch Grunderwerbssteuer bezahlen.

Für mehr als die Hälfte der rund 71 000 Häftlinge, die in diese Gegend bei Linz deportiert wurden, ging das Leben dort zu Ende: Rund 38 000 Menschen ermordeten die Nazis in den Lagern Gusen I, II und III. Ein Teil dieser Häftlinge starb in St. Georgen im Namen der Regensburger Firma Messerschmitt. Diese hatte hier eine bombensichere unterirdische Flugzeugfabrik. Am Ende des Zweiten Weltkrieges bildete dieser Stollen das größte funktionsfähige Messerschmitt-Werk. Nach 1945 wuchs das sprichwörtliche Gras des Vergessens über den Stollen, den die Nazis beschönigend „Bergkristall“ nannten.

Bis heute grünt es üppig auf dem Hügel, in dessen Erde sich das Stollensystem verbirgt: Ein Feldhase lässt sich dort Löwenzahn und Klee schmecken. In einiger Entfernung stehen schmucke Einfamilienhäuser – und Kräne: Das Idyll zieht neue Bewohner an.

Missglückte Sprengung

In den 1990ern drohten einige Wohnhäuser akut einzustürzen, weil der Berg ins Rutschen geraten war. 1947 hatten die sowjetischen Besatzer versucht, den Stollen zu sprengen, um jede weitere Rüstungsproduktion zu verhindern. Das Tunnelsystem mit seinen bis zu sechs Meter hohen und breiten Röhren stürzte nicht ein, war aber nachhaltig beschädigt. Nach dem Krieg schoben Bund, Länder und Gemeinden die Verantwortung für „Bergkristall“ hin und her. 1998 stellte ein Rechtsgutachten fest, dass die Republik Österreich als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches und damit Eigentümer an diesen Bauwerken zu betrachten ist. Das Erbe ging schnell an die österreichische Bundesimmobiliengesellschaft über. Diese verfüllte 2002 die Schächte unter den Wohnhäusern mit Beton – das kostete acht Millionen Euro.

Dass der Stollen begehbar würde, war ein lange gehegtes Anliegen der KZ-Überlebenden. Seit einigen Jahren gibt es Führungen durch einen Teil der früheren Flugzeugfabrik – nur wenige Male im Jahr, das nächste Mal am 26. Oktober.

Hier sehen Sie ein Video vom Rundgang im Inneren des Stollens in St. Georgen:

Überlebende und ihre Nachkommen aus ganz Europa kommen hierher. Ihr jahrzehntelanges Engagement bewirkte, dass sich die öffentliche Wahrnehmung heute nicht länger nur auf Mauthausen konzentriert, das einst größte deutsche KZ auf österreichischem Gebiet. Das KZ Gusen war, wie der Historiker Bertram Perz schreibt, „mehr ein Doppellager von Mauthausen als ein typisches Außenlager – in dem lange Zeit mehr Häftlinge festgehalten wurden und ums Leben kamen als im Hauptlager Mauthausen selbst“.

„Die Arbeitskräfte waren für die Nazis nichts wert.“ Julia Mayr, Vermittlerin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen



Auslöser für die Verlegung der Messerschmitt-Produktion in die Konzentrationslager Flossenbürg und Gusen waren der Mangel an zivilen Arbeitskräften – und die schweren Luftangriffe auf das Regensburger Werk: Erstmals griffen die Alliierten am 17. August 1943 an – vor genau 75 Jahren. Im Februar 1944 folgte die „Big Week“, das Serienbombardement auf die deutsche Luftrüstungsindustrie.

In Gusen gruben Häftlinge den Stollen von acht Kilometern Länge und einer Fläche von rund 50 000 Quadratkilometern in nur 15 Monaten in den Berg. Julia Mayr, Vermittlerin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, zieht bei der Führung einen Vergleich: „Der Tauerntunnel hat sieben Kilometer und wurde in fünf Jahren gebaut. Natürlich ist das Gestein anders“, sagt Mayr – in St. Georgen ist der Boden sandig. „Aber dieser hier wurde von Hand gegraben. Das geht nur mit der enormen Ausbeutung von Arbeitskräften und weil diese für die Nazis nichts wert waren – ein austauschbares Arbeitsmittel.“ Die Häftlinge hätten hier in Acht- oder Zwölfstundenschichten 24 Stunden am Tag gearbeitet. Damit war es nicht genug: „Teilweise wurden sie danach zum Steinbruch nach Gusen gebracht, um dort weiterzuarbeiten.“ Überleben war in Gusen nicht vorgesehen: Ersatz für die zu Tode Geschundenen kam aus anderen KZ: Zum Beispiel aus Auschwitz oder aus Plaszow, dem Lager aus „Schindlers Liste“.

Todesstrafe für Einschlafen am Arbeitsplatz

Messerschmitt und Regensburg Militarisierung: Flugzeugbauer Willy Messerschmitt gelang 1936 der Durchbruch. Sein Modell Bf 109 gewann den Wettbewerb um das Standardjagdflugzeug der Luftwaffe. Das Regensburger Werk nahm 1937 die Produktion auf. Es machte aus dem mittelalterlich anmutenden Städtchen einen modernen Industriestandort.

Bedeutung: Prof. Marc Spoerer und Erwin Vervloed schreiben zu Messerschmitt und Zwangsarbeit: „Dass sogar Hitler im Juni 1937 nach Regensburg kam, um die Stadt und die Baustelle des zukünftigen Werkes zu besuchen, zeigt die große Bedeutung, die das neue Messerschmitt-Werk für das Regime hatte.“

Zwangsarbeit: Die Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH waren ein Großunternehmen der SS. Sie vermietete, ähnlich einer Leasingfirma, Häftlinge als Hilfsarbeiter an Firmen und kassierte deren Lohn. So sicherte sie sich den Zugriff auf die Arbeitskraft der Häftlinge und schuf sich eine wirtschaftliche Basis.

Unter Aufsicht von Facharbeitern, die auch aus Regensburg kamen, produzierten die Häftlinge Teile der Me 262, vor allem Rümpfe und Flügel. Die Düsenjäger sollten als „Wunderwaffen“ den Kriegsverlauf im Sinne des NS-Regimes beeinflussen. Um diese Illusion aufrecht zu erhalten, vernichtete die SS noch in den letzten Kriegsmonaten enorm viele Menschenleben. In „Bergkristall“ starben mehr als 8600 Häftlinge. „Noch im Oktober 1944, als weite Teile der deutschen Großstädte in Trümmern lagen, erreichten die zu Regensburg gehörenden Messerschmitt-Werke den Höhepunkt der Produktion, wozu KZ-Arbeit ein gutes Drittel beitrug“, schreiben Prof. Marc Spoerer und Erwin Vervloed in einem Sammelband zu Zwangsarbeit und Messerschmitt.

Von der Zwangsarbeit unter Tage gibt es keine Fotos. Geblieben sind wenige Zeichnungen und Zeugenaussagen. Wie die des Häftlings Tadeusz Hanuszek: „Die ganze Fabrik befand sich im Berginneren. Sie wirkte wie eine Kleinstadt. In den Gängen waren Maschinen sowie Schlosser- und Mechanikerwerkstätten untergebracht, wo ca. 2500 Häftlinge in zwei Schichten arbeiteten. In den Gängen gab es keine Entlüftung. Die Häftlinge starben an Luftmangel oder infolge von Vergiftung mit Schweißgasen und Schmiermitteln. Die Standardstrafe für das Einschlafen am Arbeitsplatz war die Todesstrafe. Die deutschen Kapos hängten die Häftlinge sofort auf.“

In Regensburg kein Thema

Der französische Karikaturist Bernard Aldebert wurde in Gusen im „Schaufelkommando“ zum Stollenbau gezwungen. 1943 deportierte ihn die Gestapo, weil sie glaubte, in einer Karikatur Hitler zu erkennen. Aldeberts Zeichnungen aus dem Lager sind beeindruckende Zeugnisse des Leidens: Den schwer arbeitenden, ausgezehrten, unter Schlägen zusammenbrechenden Häftlingen stellt er die knüppelschwingenden, stiefeltretenden SS-Männer gegenüber.

Die Bilder sind heute in einer sehenswerten Dokumentation im Memorial Gusen ausgestellt. Die Gedenkstätte ist um die spärlichen im Original erhaltenen Reste des KZ Gusen herumgebaut: Das Krematorium, um dessen Erhalt polnische und französische Opferverbände hartnäckig kämpfen mussten und Fundamentreste der ehemaligen Krematoriumsbaracke.

Die Ausstellung beleuchtet das lange verdrängte KZ. In Regensburger Museen ist die NS-Zeit dagegen kein Thema. Bis heute gibt es keine Präsentation der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Kürzlich riet ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Expertengutachten, die Verbindung von Messerschmitt und Zwangsarbeit aufzuarbeiten. Die Firma ließ Tausende Menschen ausbeuten und ermorden. Nach dem Krieg war sie ein wichtiger Motor der Regensburger Wirtschaft.

Lesen Sie dazu auch, welche Bedeutung die Rüstungsfirma Messerschmitt für die Industrialisierung Regensburgs hatte.

Auch in der Altstadt von Regensburg gab es KZ-Häftlinge, die Zwangsarbeit leisten mussten: Hans Simon-Pelanda stritt 36 Jahre lang für ein würdiges Erinnern an die Gefangenen des Colosseums in Regensburg.