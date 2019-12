Jahresrückblick Die Videos zu „Menschen, die bewegen“ Hier können Sie sich die komplette Gala sowie ein Video vom roten Teppich ganz bequem von zu Hause aus ansehen.

Mail an die Redaktion Hannes Ringlstetter und Steffi Denk waren bei „Menschen, die bewegen“ zu Gast.

Regensburg.Große Emotionen auf der Jahresrückblicksgala „Menschen, die bewegen“: Am Samstagabend ließen zahlreiche Gäste wie die Feministin Dr. Verena Brunschweiger, der suspendierte Regensburger OB Joachim Wolbergs oder Kabarettist Hannes Ringlstetter das Jahr Revue passieren. Rund 500 Gäste feierten im ausverkauften Marina Forum in Regensburg die Bühnengäste. Auch Sie können sich die gesamte Gala hier in den Videos anschauen.

Hier sehen Sie den ersten Teil der Gala:

Hier sehen Sie den zweiten Teil der Gala:

Auf vom roten Teppich bei „Menschen, die bewegen“:

