Berufswelt Die vielen Gesichter des Handwerks Vielfalt der Branche: Karl Brosi um die Ecke repariert seit Jahrzehnten Schuhe. Friseur Max Weber tourte durch die Welt.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Friseurmeister Max Weber hat schon in Australien gearbeitet. Foto: Fleischmann

Regensburg.Die Eltern spielen eine große Rolle bei der Berufswahl. Es war früher gerade im Handwerk die Regel, dass Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten und den Betrieb fortführen. Heute sind die Menschen freier in ihrer Wahl. Dennoch ist der Einfluss der Eltern groß, wie unsere vier Beispiele von Handwerkern zeigen. Sie sind zwischen 19 und 56 Jahren alt. Was sie eint, ist ihre Hingabe für ihren Beruf.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######## #####, #######- ### ########, ############# – #### #### ####### ###### ### #####. #### ######## ### #######, ### ###### ######## ##### ######, #### ############## ### ####### ####### ####. ### ######## ## ###### ## ############# ######, ######### ### ############ ## ###### ################# – ######### ### ### ####, #########.

########### ### #####, ##### ### ####### ###### ### ##### ##-####### ## ##########, ##### #### #### ##########. ###### ### ## ##### ##########. ### ###### #### ##### ## #### ### ## ##########. ### ###### ##### ##### ######## #### #####: #######: „############# ### ###### ### ####.“ ## ##### ######### ###### ### ###, ### ############# ### ############# #####. ## ### ####: „### ##### ### ####### ########## ##### ###, ### ### ##### ###.“ ########: „### #### ##### ##############, ### ### ### ####### ### ### #### ######### ####. ### #### ### ###### ### #### ##### ##### ### ###### ######.“ ###### ### ######## ### ############, ########## ##### #### ###### ### ###########.

######### ## ### ###### ### ####, „#### ## ######## ####### ####### #### ### ### ##### ####### ######### ### – ### #####, ### ## ### ####### ####### ######“. #### ### ## #### ############ ################ ### ##### ####-### ######### ###. ### ### ######, #### ########-###, ## ### ## ##### ##### „## ###### ## #### ###“, „##### #### ##### #####“.

####, #### ###? ######## #### ### ##### ### ######## #######. ### ### ### #####, ### ####### ####### ## ###### – ### #### #####, ### ### ####### #### ## „########“. ##############: ######## #########, ##### ### ####### #########. ### ### ######### ### ### ######? „### #### #### ### #####, #### ###### #### ###################. #### #### ### ###### ####### ### ######### ####, #### ### ### ############# #### ########.“

### ###-############### ####-#### ############

####### ##########, #########, ########## ######## – ### ########## ##### ########## ########## ####-#### ############ ############. ### ##-####### ############## ####### #### ### ####### ######## ### ###-###############. #### ########-####### ########## ### ### ############## ###### ###### ####### #######.

###### ###### ### ######, ### ### #####. #### ### ### ####### ##### ### ### ####### #######. „## #### ### #### #######: ### ############ #### ####?“ ##### #### ### ########, ### ##### ##### ##### ###### ###. ### #########, ##### ## ##########, #### ############ ## #########. „#### ### ##### ######### #### ######.“ ### ###### ### ### ########## ## ### #####. ## ##### ### #### ### ######## ############. ### ####, ## ### #### ##### ### ####### ###### ##### #### #### ## ######## #################### ########? ########## ###### #### ##### ######, ###### ###. #######- ### ################### #### ####-#### ### ##### ########.

## ### ##### #### ### ### ########-########## #########, ## ############ ## #########. ### #############-##### #### ######## ##### ##########-########, ### ##-####### ###### ###### ###########. ### ######## #####, ##### ## #### ##### ### ## ########### #######, #### ### ######## ## ######## ### ########.

##### ####### #### ######### ### ########## ### ######. ####-#### ### #### ########, ### ############ ### ### ########## ###, #### ### ###### ### ######## ###### ## ### ######### #### ######## #######. „## #### ### ##### ### ########“, #### ### ####### ####, „### ###### ## ## #####, ### ###### ## ### #####“ – ####, ### ####. „## #### ### ############# ### #####: ####, ### #### ### ##### #########.“ ############ #### ### ######## ### ############# ### ### ########## ######. „## ### ### ##### ### ####### ############.“

### ####### ##### #######

##### ##### – ###### #### ### #### ###### ### ##### ##### ###### ### ###### ##### (##) ### ####### ####### ###### #### #######. ############ ###### ### ### ######## ###, #### ### ### ########. ######### #### ## ### ####### ##### ### ##### ####. ### ############ „#######“, #### #####, #### #### ## ## ####### ### ### ######### ####### #####. ## ### ##. ### ### ######## ### ## ## ### #### ### #########. #### ### ### ########## ###########. ######## #### ## ##### ##### ### #######, #### „#### ### ### ### ############## ####, #### #### ### ## ##### #####“.

## ####### ########## ### ## #### ### ### #####. ### ###### ##### ### ######### ## ########### ### ##### ##########, ### ### ##### ### #########. ###### ### ## ### ##### #### ###, #### ##. #### ### ##### ### ## ###### #######, ### ####### ####### ### #### ### ############.

„### ######### ### ##### ### #### ### #########“, ######## #######, ### ############ ##### ## ##########. ## #### ####### ####, #### ########### ########, #### ###### – ### ####### ######## #### #### ############, #### ### ##### ####### #### ##########.

#### ###### ####, ##### ## #####. „### ####### ### #### ##### #### #####“, #### ##. ####### ### ### ###, #### ### #### ### ##### #########, ### ### #########. ## #### ##### #### #######. ####### ########## #### ### ##### ### ###### ## ### ####, ### ### ##### ######### ### ####### ### #######, ########## ##. ## ####### ### ## ######## ########: „### ### #####, #### ### ######.“

#### ######## ######## #########, #### ## ##### ###### ##### #####, ### ##### ####### #### ###### ###### #### ##### ######. ### ######, ### ######? #### #####, ##### ##, ######### #### ##### ### ## ###### ######## ######. ##### ####### #### #### #### ############ ##### #######, #### ## ####### ###.

### ########### #### #####

##### #### ########## #### ##### #####: „## #### ### ### ##### ########, ### ## ### ######.“ ### ###### ###### ### ##### ##-####### ### ############ ##, ### ## #### ##### ## ### ######### #### ######### ######. ### ###### ###### ###### ### ##### „### #### ##### ####“. ####### ###### ##, ### ######## ###### ## ####### #### ### ### ############# ########. #### ### ##### ### ###### ### ###### ####### ### ### ####### ### ### ###. ## ####### ## #### ##### ###### ### ### #### ### ######### ## ##### ### ## ###### ###### #####.

##### ### ##### #### #### ############ ## ###### ########. ### ######## ## ########## ########## #### ### ## ### ########## ###### ####### ############ ### ### ####### ### #######, ######### ### ########## – ######### ### ### #### ###### ## ###### ####### ########## ### ##### ## ### ### ####### #########.

##### ###### ##### ###### ###. ######## ######## ## ########### #########, ### ## ### ###### ########. ### ### ### #####, #### #### ## ### #### ######. ### ##### #######, #### ### #### ######### ### ########## ######. ############ ### ### ############. ##### ##### ### ##### ##########. #### ###### ###### ## ##### ########### ########## ######## ####, #### ### ##### ###### ### ##### ######. ### ##### ### #### #####-#####, #### #### #### ############ ####### ######## (########### ## „###### ### #######“) ##### ###### ############. #### „# ##### ## ## #### #####, ### ### ###### #####.“

##### ### ###########: „### ## ######, ### ## ######, ### ### ###########, #### ### #########. #### ############### #### #### ######.“ ###### ### ###########: ## #### ## ### ######### ### ###### ### #####. #### ##### ######### ############# #### ### #### ###########. ##### ##### ###### ### ## ### ### ########### ###### #######.