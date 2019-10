Kabarett Die Wahrheit ist zuletzt absurd Josef Hader spielte Hader im Audimax: Der geniale Kabarettist unterhielt sein Publikum mit Bosheiten im Wiener Schmäh.

Von Elisabeth Angenvoort

Merken

Mail an die Redaktion „Hader spielt Hader“: Der österreichische Kabarettist Josef Hader trat im Audimax vor vollen Rängen auf. Foto: Elisabeth Angenvoort

Regensburg.Die Liebe ist ein Ding aus längst vergangener Zeit, verstaubt und abgenutzt und ja, eigentlich hat es sie nie gegeben, denn alles, was da abläuft zwischen den Geschlechtern, ist zuletzt nichts weiter als ein grenzenloses Nichtverstehen. Wer zu dieser Einsicht gekommen ist, der ist bei Josef Hader genau richtig. Wer darüber hinaus endlich begriffen hat, dass der Humanismus sich längst selbst als Erfindung entlarvt hat, nämlich zur Wahrung des schönen Scheins einer tatsächlich niemals statt findenden Besserung der Menschheit, der kann sich von Hader darin bestätigt fühlen: Kommt man als emotionsloser Misanthrop doch leichter durchs Leben.

Zumindest scheint es so, und wie gerne stimmt man im verdunkelten Zuschauerraum, gewissermaßen anonymisiert, den spitzfindigen Bosheiten des genialen Kabarettisten zu, der seine Seitenhiebe selbstredend würzt mit dem unnachahmlichen Wiener Schmäh; der sich in die Seele blicken lässt, als sei diese ein rabenschwarzes Loch, das alles „Schöne“ dieser Welt in sich hineinzieht; der nicht nur die Philosophie, sondern das Leben selbst ad absurdum führt.

Doch Hader wäre nicht Hader, würde er es dabei belassen. Schließlich hat er seinen Namen zum Programm gemacht: „Hader spielt Hader“, und genau dies tat er am vergangenen Freitag vor voll besetzten Zuschauerrängen im Audimax der Regensburger Universität: „Ich hatte Angst, weil der Raum so groß ist. Jetzt ist er wie eine Badewanne für mich“. Natürlich, Hader spielt sich seit Jahren selbst. Ob das Ganze nicht mit der Zeit einstudiert daherkommt, fragt der Laie den Hader-Spezialisten. Nein, tut es nicht, denn Hader spricht Wahrheiten aus, die als solche immer bestehen.

Josef Hader Vita: Der 1962 geborene Österreicher gehört seit den 1980er Jahren zu den populärsten Kabarettisten. Er ist ebenso als Schauspieler und Autor erfolgreich.

Film: 2017 gab er sein Debüt als Regisseur mit „Die wilde Maus“.

Auszeichnungen (Auswahl): 1985 Salzburger Stier; 2017 Dieter-Hildebrandt-Preis; 2019 Ödön-von-Horváth-Preis

Hader trifft ins Schwarze



Mag sein, dass manche seiner Songs vor zehn Jahren schon genauso geklungen haben, doch gerade in der Vergangenheit zeigt sich eine Aktualität, die man als ebenso zukunftsweisend wie düster akzeptieren muss. Oder man muss es eben nicht, das überlässt Hader jedem selbst: wenngleich er, und das nicht nur einmal, vorgeblich wahrgenommenen Stimmungsstürzen sofort selbst hinterher stürzt und sie durch spontan eingestreute „Witze“ aufzufangen versucht. Und dabei zugibt, dass er sich eigentlich keinen Witz wirklich merken kann. Gelacht wird trotzdem, und Hader bedankt sich: „Ihr seid’s so freundlich“. Wenn Pfeile über Ecken fliegen könnten, dann würden sie immer noch ins Schwarze treffen, solange einer wie Hader sie abschießt. Seine Spitzen mögen vordergründig zum Lachen verleiten; hintergründig sitzen sie umso tiefer. Nahezu jede Spezies wird mit bitterbösen Erkenntnissen bezüglich ihrer Eigenarten bedacht; seien es nun die Franzosen, die Philosophen, Katzen, Hunde, Delfine, Politiker und die Österreicher – besonders die Wiener.

Am meisten betroffen gibt sich Hader angesichts der unsäglichen Verständnislosigkeit zwischen Mann und Frau, die einer Sprachlosigkeit gleichkommt, welche ihrerseits von Seiten des Mannes dem Dialog letztlich vorgezogen wird, da dieser zumeist mit Tränen endet. Dabei will Hader doch nur die Wahrheit sagen, aber der weibliche Humor ist oftmals ein anderer, oder einfach nicht vorhanden.

Kalamitäten unter Nachbarn



Sodann schweift Hader ab und landet zeitlich an einem imaginären Weihnachtsabend, gefühlsmäßig in etwas wie Sentimentalität: fast hätte man es ihm geglaubt. Doch wegen einer Nacht im Jahr braucht man nicht „rumzuheulen“, schließlich weiß man ja, dass das Leben gerade dadurch verliert, indem man es kennenlernt. Damit wäre man wieder beim Anfang, der zugleich das Ende ist, an dem jeder zuletzt alleine bleibt. Er hätte gerne einen Satz gehabt, der dabei hilft, sich jeden Morgen im Spiegel ansehen zu können, sagt Hader – hat er aber nicht. Stattdessen setzt er sich noch einmal an seine Orgel, und er erzählt von den Kalamitäten, die in einer ganz gewöhnlichen Nachbarschaft passieren können. Hader singt den wunderbaren und ebenso traurigen Song von Tom Waits im schönsten Wienerisch. Das nimmt man dann doch gerne mit nach Hause.

Mit einem Klick gehts weiter ins Kulturressort

Die wichtigsten Informationen des Tages direkt auf das Mobilgerät: Mit MZ und WhatsApp bleiben Sie stets auf dem Laufenden.