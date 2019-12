Trauer Die Wirts-Bärbel war eine besondere Frau Die beliebte Oberpfälzer Gastwirtin ist gestorben. Ihre Hochzeit nach der Geschlechtsumwandlung machte 1979 Schlagzeilen.

von Christine Strasser

Die Woche berichtete 1979 über die Hochzeit der Wirts-Bärbel.

Wernberg-Köblitz.Leutselig und geradeheraus – die Wirts-Bärbel schmiss das Dorfwirtshaus mit eigener Metzgerei und Fremdenzimmer gleich neben der Kirche. Mit ihr habe man einfach über alles reden können, erzählen alle, die gerne als Gäste dorthin kamen. Über die Bärbel gesprochen wurde vor 40 Jahren wiederum weit über ihren kleinen Heimatort bei Wernberg-Köblitz (Lkr. Schwandorf) hinaus. Denn damals trat die Bärbel, die sieben Jahre zuvor noch der Georg gewesen war, in der Dorfkirche vor den Traualter. Und 1979 war das in der erzkonservativen Oberpfalz eine Riesensensation.

Die Regensburger Boulevardzeitung WOCHE berichtete ausführlich über die Hochzeit, bei der die Domspatzen sangen und das ganze Dorf zum Feiern zusammenkam. So viel Mitgefühl hatte Bärbel aber nicht immer erlebt. Zeitweise glich ihr Leben einem Spießrutenlauf.

Lebensverändernder Schritt

Argwöhnisch beobachtete die Umgebung, wie der Bub am liebsten mit Puppen spielte. Lediglich die Lehrer lobten seine Fähigkeiten beim Stricken und Nähen. Die Eltern mussten sich etliche hämische Bemerkungen der Nachbarn gefallen lassen, und auch der Bub selbst litt unter den spöttischen Blicken der anderen Kinder.

Georg hatte seiner Mutter schon früh erzählt, dass er gerne Bärbel heißen würde, genau wie sie. Es kam der Augenblick, als Georg begann, seine Neigung auszuleben. Er zog Frauenkleider an. Bei einem Dorfball gewann er gar die „Miss Dirndl“-Wahl. Mit 22 Jahren wagte er den lebensverändernden Schritt. Er fuhr nach Berlin und unterzog sich dort der nicht ungefährliche Operation. Die Mutter, inzwischen Witwe, zahlte für die Geschlechtsumwandlung ein kleines Vermögen.

Kirche war für eine Überraschung gut

Schwierig blieb der Umgang mit den Behörden. Im Pass der jungen Frau stand weiterhin als Vorname „Georg“. Nur unter dem Passus „besondere Merkmale“ wurde der neue Name erwähnt: „Bärbel, nach Geschlechtsumwandlung“, trugen die Behörden an dieser Stelle ein. Dann verliebte sich Bärbel und wollte heiraten - auch kirchlich. Und da geschah Unerwartets. Ausgerechnet die Kirche sah überhaupt kein Problem. Der Pfarrer, der das Paar trauen sollte, erkundigte sich beim Ehereferat des bischöflichen Ordinariats.

Die schlichte Antwort: „Keine Bedenken. Die Ehefähigkeit ist durch ein Gutachten nachgewiesen.“ Die Hochzeitsglocken konnten läuten.

Am Mittwoch starb die beliebte Gastwirtin, plötzlich und unerwartet. Sie wurde 69 Jahre alt. „Wer sie gekannt hat, weiß, was wir verloren haben“, schreiben ihre Angehörigen in der Todesanzeige.

