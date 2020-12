Anzeige

Wetter Die Woche endet nass und grau Mit vielen Wolken und einigem Regen endet die Woche in Bayern.

Mail an die Redaktion Die schnebedeckte Nürnberger Altstadt. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

München.Der Freitag werde überwiegend grau, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Im westlichen Franken falle zeitweise leichter Regen, dort bestehe Glatteisgefahr. Im Bergland soll es leicht schneien. In der Osthälfte des Landes und an den Alpen könnte es etwas sonnig werden. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen null und sechs, an den Alpen bis zu zehn Grad.

Überwiegend kalt, nass und bewölkt wird den Prognosen zufolge auch das Wochenende. Im Bayerischen Wald zeige sich Samstag wie Sonntag zumindest kurz die Sonne. Dort könnten die Temperaturen auf acht Grad steigen, ansonsten werden an beiden Tagen Höchstwerte zwischen ein und etwa sechs Grad erwartet.