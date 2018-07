Freizeit Die zehn besten Ausflugsziele Für eine abwechslungsreiche Zeit mit der Familie muss man nicht weit weg fahren. In der Umgebung gibt es viel zu entdecken.

Von Maximiliane Groß

Foto: Götz

Dinosaurier Museum in Denkendorf



Vom Jura bis zur Kreidezeit zeigt das Museum auf einem 1,5 Kilometer langen Erlebnispfad die unterschiedlichen Phasen der Erdgeschichte und ihrer Lebewesen. Mehr als 70 Nachbildungen in Lebensgröße vermitteln das Gefühl, selbst Teil der Urgeschichte zu sein. Mitmach-Stationen ermöglichen es, mit den eigenen Händen nach Fossilien zu suchen. Bei der Sonderausstellung Flugsaurier sind die 24 wertvollsten Flugsaurier-Originale aus dem Altmühltal zu sehen. Das Museum hat jeden Tag von 9 bis 18 geöffnet. Hunde dürfen an der Leine auch auf Entdeckungstour gehen.

Wakeboarden am Steinberger See

Sportbegeisterte Wasserratten können ihr Talent beim Wakeboarden, Stand-Up-Paddling oder Wasserskifahren unter Beweis stellen. Die Anlage im Oberpfälzer Seenland ist eine der modernsten in Deutschland. Für Wakeboard-Anfänger gibt es einen Kurs, der ist aber keine Pflicht. Nach einer 15-minütigen Einweisung kann man am Trainingslift die ersten Versuche auf dem Wasser wagen. Die komplette Ausrüstung bekommen Interessierte teilweise kostenlos, teilweise gegen Gebühr vor Ort.

Bayern-Park in Reisbach



Ursprünglich war auf dem Parkgelände in Reisbach ein Bauernhof. Deshalb gibt es dort heute noch Tiere. Zahlreiche Fahrgeschäfte wie Achterbahn oder Wildwasser-Rafting sorgen für einen Adrenalinkick. Ruhiger und vor allem für die Kleinsten geeignet, ist das Karussell Raupenexpress. Die Greifvogel- oder Piratenzaubershows eignen sich für eine kurze Pause. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Fahrbetrieb startet um 9.30 Uhr.

Burg Prunn bei Riedenburg



Der Museumsrundgang beginnt im Palas-Trakt der Burg. Über einen ehemaligen Vorratsraum geht es zunächst in den großen Saal des Palas, wo die eigentliche Führung durch die Dauerausstellung „Burg Prunn und das Nibelungenlied“ startet. Die Besucher erfahren dabei alles zu Jagd, Kleidung, Recht, Turnierwesen und Festlichkeiten in der damaligen Zeit. Bis Ende Oktober ist die Burg täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Führungen beginnen immer zur vollen Stunde.

Drachenhöhle in Furth im Wald

Bei der Tour in Furth im Wald erfahren Besucher Spannendes über die Geschichte der Drachen, den Drachenstich und der Entstehung des High-Tech-Drachen „Tradinno“. Der größte vierbeinige Schreitroboter der Welt verfügt über modernste Elektronik und Spezialeffekte. Er ist 4,5 Meter hoch, 15,5 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von zwölf Metern. Die Drachenhöhle ist Dienstag bis Sonntag von 10.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Kanufahrt auf der Naab



In Traidendorf verleiht der „Kanuschorsch“ Kanadier und Kajaks. Dort startet die Landkreistour auf der Naab. Auf 25 Kilometern geht’s die Naab hinunter bis Mariaort. Auf der Strecke liegen vier Einkehrmöglichkeiten und auch am Ziel gibt’s ein Wirtshaus. Stromaufwärts muss keiner paddeln, der nicht möchte. Der „Kanuschorsch“ holt das Boot/die Boote am vereinbarten Ort wieder ab. Ein Start auf der Strecke ist auch möglich.

Felsenkellerlabyrinth in Schwandorf



Bayerns größtes Felsenkellerlabyrinth ist vor allem ein Tipp bei schlechtem Wetter. Denn im Schwandorfer Untergrund ist es egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Es hat immer kalte acht Grad, deswegen sind eine Jacke und festes Schuhwerk ein Muss. Bei den Führungen erfährt man zum einen Kellergeschichte, zum anderen Details über die Gärung und Lagerung von Bieren oder die Nutzung der Räume als Luftschutzbunker im Zweiten Weltkrieg. Zusätzlich zu den üblichen Führungen veranstaltet die Stadtmaus Regensburg Führungen mit Schauspieleinlagen.

Nationalpark Bayerischer Wald

Der Baumwipfelpfad beschert bei gutem Wetter eine tolle Aussicht über die Gegend entlang der bayerisch-tschechischen Grenze. Auf dem Aussichtsturm steht man 44 Meter über dem Boden. Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist das „Haus zur Wildnis“ das richtige Ausflugsziel für die ganze Familie. Im Besucherzentrum warten ein 3D-Kino, ein Spielraum und verschiedene Ausstellungen auf die kleinen und großen Besucher. Geöffnet ist bis November täglich von 9 bis 18 Uhr.

Erlebniswelt Velburg

Eine Quadtour für alle ab 18 bietet die Möglichkeit, die Region zu entdecken. Die Tour führt durch kleine, abgelegene Wege und Straßen, öffentliche Wälder und auch durch Feuchtgebiete. Für Kinder ist im Kletterwald Abenteuer garantiert. Fünf Parcours stehen den Besuchern zur Auswahl. Den Kleinkinderparcour dürfen schon Dreijährige erkunden. In der Tropfsteinhöhle kann die ganze Familie auf Entdeckertour gehen. Ein Highlight ist die „Schatzkammer“, ein wassergefülltes Sinterbecken.

Hundertwasser in Abensberg



In Kuchlbauers Bierwelt wird in Abensberg Kunst und Bier zusammengebracht. Bei einer Brauereiführung dürfen die Besucher auch das letzte Kunstwerk von Friedensreich Hundertwasser, den Hunderwasserturm, besichtigen. Das Kunsthaus mit dem schiefen, bunten Turm steht ebenfalls auf dem Brauereigelände und wurde von Peter Pelikan entworfen. Auf 280 Quadratmetern werden mit vielen Exponaten die Werke Hundertwassers präsentiert.

