Serie Die Zeit des Kalten Krieges Diesmal geht es in der Serie „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ an die tschechische Grenze.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Besuch des im Sommer 2014 vom Militärhistorischen Club Grenzer eröffneten Museums in Rozvadov lohnt sich. Fotos: Eva Krötz

Waidhaus. Etwas außerhalb des Grenzorts Rozvadov (Roßhaupt) liegt eine ehemalige Kaserne. Sie diente bis 1981 als Ausbildungsort für Grenzwachsoldaten. Sechs Unterkunftsgebäude, zwei Offziershäuser und ein langer Hundezwinger verteilen sich auf dem Areal. Es ist von einem auf Holzpfosten gespanntem Stacheldrahtzaun umgeben. Ein Zaun, wie man sich die Grenzzäune während des Kalten Krieges vorstellen kann. Einladend wirkt das Umfeld des „Muzeum Pohranicni Straze Kota 233“ in dieser Kaserne nicht gerade. Aber ein Besuch des im Sommer 2014 vom Militärhistorischen Club Grenzer eröffneten Museums lohnt den Weg, findet Eva Krötz, die Autorin des Buches „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“. Mit viel Engagement bestückten sie das alte Kasernengebäude mit Originalgegenständen aus jener Zeit.

Neben Wachstuben und Waffenarsenalen gibt es Dienst-, Schlaf- und Ausbildungsräume zu besichtigen. Gleich im ersten Raum steht die Kontrollzentrale. Rote Alarmleuchten an einem Metallkasten zeigten an, in welchem Abschnitt des Zaunes eine Grenzverletzung vorlag. Dann hieß es für die Wachsoldaten samt Diensthund unverzüglich ausrücken, den Zaun kontrollieren und eventuelle Flüchtige dingfest machen.

Alle Waffen ausgestellt

Im Ausbildungsraum zeigen Modelle die verschiedenen Grenzanlagen und Wachtürme. Von der Pistole bis zum Maschinengewehr sind alle Arten von Waffen ausgestellt, und die Wände zieren Uniformen verschiedenster Dienstgrade. Schreibmaschine, Telefon und Kaffeetasse auf einem Schreibtisch und die Uniform an der Garderobe – das Dienstzimmer wirkt so, als ob es gerade verlassen wurde.

Das Museum ist einer der wenigen Orte, wo man heute noch einen authentischen Eindruck vom Leben der Grenzsoldaten gewinnen kann. Da die Grenzzäune inzwischen verschwunden, die Wachtürme abgebaut und die Kasernen zu Ruinen verfallen sind, ist es wie ein Fenster, das einen Blick hinter die Kulissen des Eisernen Vorhangs gewährt. Doch welche Lehren zieht der Mensch aus dieser Vergangenheit?

Das Museum des Militärhistorischen Clubs befindet sich in Rozvadov 233. Anfahrt über die A6, Ausfahrt Waidhaus, dann durch Waidhaus und über den Grenzübergang nach Rozvadov, gleich nach dem Spielkasino Admiral links und circa einen Kilometer zur Kaserne mit Museum (hinter der Autowerkstatt) Geöffnet ist das Museum von Ende April bis Ende November, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr, deutschsprachige Führung nach Voranmeldung unter michaelkraus@seznam.cz. Tipp: Am Ortsende von Nové Domky (Neuhäusl), drei Kilometer von Rozvadov entfernt, befindet sich ein Denkmal, wo 1989 die Außenminister Genscher und Dienstbier den Grenzzaun durchschnitten haben. Direkt am Grenzübergang ist im einstigen Zollhaus das Museum Železné opony (Eiserner Vorhang) ebenfalls sehenswert.

„Die Rolle von Rabe haben Alexa und Siri übernommen.“ Eva Krötz, Autorin



Ebenfalls direkt an der Grenze zu Tschechien liegt, von ausgedehnten Wäldern des Grenzgebirges umgeben, das Schutzhaus Silberhütte. Südlich davon erhebt sich die Ruine Schellenberg mit ihrer Aussichtsplattform über die Baumwipfel. Gleich hinter der Grenze ragt der 894 Meter hohe Rabenberg (Havran) auf. Oben steht ein Aussichtsturm, der einen tollen Fernblick bis in die Alpen gewährt. Heute führt ein beliebter Wanderweg von der Silberhütte zum Gipfel, vorbei an einem historischen Grenzstein. Doch das war nicht immer so. Zu Zeiten des Kalten Krieges war das Gebiet um den Rabenberg militärische Sperrzone. 1963 wurde ein hölzerner, wenige Jahre später ein 46 Meter hoher Militärturm aus Stahl und Holz errichtet; ein Horchposten der tschechoslowakischen Volksarmee, der die Funk- und Radarsysteme der Nato ausspionierte. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verfiel die Anlage, und 2013 konnte der verbliebene 25 Meter hohe Stahlriese zu einem Aussichtsturm umgebaut werden.

Viel früher, nämlich schon um 1350, rüstete man den Schellenberg mit einer Burg auf. Das Ziel war, den Schutz einer Handelsstraße zu gewährleisten. Doch diese Burg wurde bereits 150 Jahre später geschleift. Lebendig ist noch die Sage vom Schellenbergmannel, einem gott- und gewissenlosen Burgvogt, der in finsteren Nächten auf dem Gemäuer der Ruine umgehen soll. „Schon mancher hat die Gestalt gesehn, und ruft nicht der Hahn, ist’s um ihn geschehn.“

Ein König mit großem Heer

Auch im nahen Steinwald munkelt man, dass ein König mit großem Heer im Berge hausen soll. Wodan wird er genannt. Er hat einen Raben, der jeden Tag ausfliegt, um seinem Herrn zu melden, was auf der Welt passiert.

So ändern sich die Strategien, das Ziel blieb stets dasselbe: spionieren und Wege oder Territorien sichern. Heute sind solche Horchposten und Spione überflüssig. Die Rolle von Rabe und Rabenberg haben Alexa und Siri übernommen. Und so kommt man zur Silberhütte bei Bärnau: Anfahrt über die A93, Ausfahrt Neustadt, per B15 und St2172 Richtung Bärnau nach Hohenthan, dort rechts über Altglashütte zur Silberhütte mit großem Parkplatz. Der gelb-rot-gelb markierte Wanderweg Nurtschweg führt zum Grenzübergang Kreuzfelsen und ein Stück den Grenzpfad entlang. Schilder weisen dann links zum Aussichtsturm (circa zwei Kilometer, 30 Minuten Laufzeit). Die Silberhütte ist derzeit nicht bewirtschaftet (Stand Frühjahr 2018). Tipp: Der Nurtschweg führt weiter am hoch aufragenden Brotfelsen vorbei zur Ruine Schellenberg (weitere zwei Kilometer Fußmarsch). Im Winter ist das Skilanglaufzentrum Silberhütte sehr beliebt.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.