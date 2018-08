Kriminalität Dieb klaut vergoldete Wetterfahne von Kapelle

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Obernburg am Main.Ein dreister Dieb hat eine vergoldete Wetterfahne direkt vom Dach einer Kapelle in Unterfranken geklaut. Dafür ist der Täter etwa 16 Meter hoch geklettert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem noch Unbekannten handele es sich demzufolge um einen „offenbar sportlichen Täter im jugendlichen Alter“, hieß es weiter. Die katholische Kirchenstiftung hat eine Belohnung von 100 Euro ausgelobt. Die Wetterfahne war am Wochenende von der Wendelinuskapelle in Obernburg am Main (Landkreis Miltenberg) gestohlen worden.