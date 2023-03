Polizei Dieb kommt an Tatort zurück: Polizei fasst 74-Jährigen

Ein älterer Mann hat in einem Laden in der Oberpfalz eine Jacke gestohlen und ist zehn Minuten später an den Tatort zurückgekehrt - weil er seine Tasche dort vergessen hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

dpa