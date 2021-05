Kriminalität Dieb lässt Wasser aus Fischteich ab und klaut 40 Karpfen

Ein dreister Karpfendieb beschäftigt die Polizei in Oberfranken: Der bislang Unbekannte habe aus einem Fischteich in Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel) kurzerhand das Wasser abgelassen, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag.