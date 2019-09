Kriminalität Dieb mit Nutella in Unterhose erwischt An der Kasse eines Supermarktes fiel ein Ladendieb auf. Die Polizei schrieb von einer „schönen Beule“.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Marktredwitz.Die Beule war zu deutlich: Mit einem Glas Nutella in seiner Unterhose ist ein Ladendieb in Oberfranken erwischt worden. Der 34-Jährige hatte in einem Supermarkt in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) zwei Rucksäcke und einen Korb mit Süßigkeiten „vollgeladen“, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. An der Kasse hielt eine Verkäuferin den Mann fest und rief am Samstag die Polizei. Die Beamten nahmen ihm das Diebesgut ab, dabei fiel ihr Blick auf die Hose des Mannes. Das Glas mit dem zuckrigen Brotaufstrich habe eine „schöne Beule geworfen“, hieß es von den Ermittlern. (dpa)

