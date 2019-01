Kriminalität Dieb stiehlt Auto mit fast leerem Tank und bleibt liegen Bei einem Autodiebstahl im schwäbischen Gersthofen haben sich Täter und Opfer gleichermaßen wenig geschickt angestellt.

Mail an die Redaktion Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Gersthofen.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine 23-Jährige am Vortag ihren Wagen abgestellt und das Auto unverschlossen und mit dem Schlüssel darin zurückgelassen. Als sie zurückkam, war das 28 000 Euro teure Auto weg. Zu ihrem Glück stellte sich der Dieb auch nicht besonders clever an: Er achtete wohl nicht auf die Tankanzeige und übersah, dass der Tank fast leer war. Kurz darauf blieb der Wagen liegen. Der 28-jährige Dieb stand daneben, als die Polizei kam. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.