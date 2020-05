Anzeige

Kriminalität Dieb stiehlt hochwertige medizinische Geräte aus Lagerraum Hochwertige medizinische Geräte hat ein Dieb aus einem Lagerraum in Aschaffenburg gestohlen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Der Unbekannte habe im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag Elektronik in Höhe eines fünfstelligen Betrages geklaut, teilte die Polizei am Samstag mit. Dafür habe er das Tor der als Lagerraum genutzten Garage aufgehebelt. „Von Täter und Beute fehlt bislang jede Spur“, so die Beamten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.