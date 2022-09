Günzburg Diebe haben es auf Kaffeemaschinen abgesehen

Unbekannte haben 30 Paletten mit Kaffeemaschinen aus einer Lagerhalle im schwäbischen Landkreis Günzburg gestohlen. Zum Abtransport des Diebesgutes am vergangenen Wochenende verwendeten die Täter in der Halle in Günzburg stehende Gabelstapler, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

dpa