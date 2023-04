Kriminalität Diebe stehlen drei Tonnen Bronze aus Produktionshalle

Rund 3000 Kilogramm an Rohmaterial und Versatzstücken aus Bronze haben Unbekannte aus einer Produktionshalle in Miltach (Landkreis Cham) gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stiegen die Diebe in der Nacht auf Freitag durch ein Fenster auf Bodenhöhe ein. Um das Diebesgut abzutransportieren, nutzten die Diebe wahrscheinlich einen Transporter oder kleinen Lastwagen, wie es weiter in der Meldung hieß. Das entwendete Metall hatte einen Wert von etwa 30.000 Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 5 000 Euro.

dpa