Kriminalität Diebe stehlen Sattelzug von Autohof Unbekannte haben einen Sattelzug von einem Autohof in Oberfranken entwendet.

Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Selbitz.Der Fahrer hatte den Lkw nach eigener Auskunft am vergangenen Freitag auf einem Autohof in Selbitz (Landkreis Hof) abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der 45-Jährige am Mittwoch das Fahrzeug abholen wollte, war es verschwunden. Der Wert des Sattelschleppers lag laut Polizei bei rund 130 000 Euro.

