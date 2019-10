Kriminalität Diebe stehlen Tresor mit rund 10 000 Euro Bargeld Diebe haben aus einer Apotheke in Mittelfranken einen Tresor mit rund 10 000 Euro Bargeld gestohlen.

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ ist zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Stein.Der Tresor sei in einem Möbelstück verbaut gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Auch verschiedene Medikamente seien gestohlen worden. Die Unbekannten brachen in der Nacht auf Samstag über ein Fenster in die Apotheke in Stein (Landkreis Fürth) ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.