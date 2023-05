Geldfund Diebesgut im Wert von 700.000 Euro entdeckt

Die Polizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben eine Einbrecherbande überführt und Diebesgut im Wert von 700.000 Euro gefunden. Die fünf Diebe sollen von August bis November 2022 in acht Firmen in den Landkreisen Konstanz und Schwarzwald-Baar sowie im niederbayerischen Kehlheim eingebrochen sein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz am Freitag mitteilten.

dpa