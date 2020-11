Anzeige

Kriminalität Diebin verrät sich: Tasche mit Diebesgut reißt im Laden Eine Ladendiebin hat sich in Hausen (Landkreis Forchheim) selbst verraten.

Hausen.Beim Verlassen des Geschäfts riss die Tasche mit dem Diebesgut und die Ware fiel auf den Boden, so die Polizei am Samstag. Die 26-Jährige hatte Pistazien und 27 Packungen Speck und Salami im Wert von etwa 140 Euro gestohlen. Diese versteckte sie in einer Tasche unter ihrer Kleidung. Die Tasche hielt dem Gewicht des Diebesgutes allerdings nicht stand und riss. Ein Begleiter der 26-Jährigen konnte bei dem Vorfall am Freitag unerkannt fliehen. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.