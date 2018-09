Landtag Diese Abgeordneten verlassen den Landtag Von Emilia Müller bis Franz Schindler: Zum Finale „outen“ acht Ostbayern ihre Lieblingsgegner – und was ihnen fehlen wird.

Von Christine Schröpf

Treten bei der Landtagswahl am 14. Oktober nicht mehr an: Franz Schindler (SPD) und Emilia Müller (CSU) - zu sehen in der ersten Reihe. Dahinter: Karl Vetter (Freie Wähler), Reinhold Strobl (SPD) und Petra Dettenhöfer (CSU). In Reihe Drei: Erwin Huber (CSU), Johanna Werner-Muggendorfer (SPD) und Helmut Brunner (CSU).

Regensburg.Am 14. Oktober ist für acht Landtagsabgeordnete aus Ostbayern nach vielen Jahren Parlamentsarbeit definitiv Schluss. Sozialministerin Emilia Müller (CSU), der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler (SPD), der frühere Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU), der frühere CSU-Chef und Mehrfachminister Erwin Huber, die „rote“ Johanna Werner-Muggendorfer, der Freie-Wähler-Gesundheitsexperte Karl Vetter, die Weidener CSU-Abgeordnete Petra Dettenhöfer und der Amberger CSU-Mann Reinhard Strobl kandidieren bei der Landtagswahl nicht mehr. Warum Sie abtreten – und mit wem sie sich im Maximilianeum am liebsten gestritten haben, lesen Sie hier:

Als Sozialministerin im Härtetest

Sie zählte zwar nie zu den CSU-Kronprinzessinnen, doch sie war 15 Jahre fixe Größe im Kabinett. Emilia Müller leitete in ihrer Karriere zwei Mal das Europaministerium, ein Jahr lang das Wirtschaftsressort und stand zuletzt an der Spitze des Sozialministeriums. In der Zeit des starken Zuzugs von Migranten stand sie auch in der Kritik. „Die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahr 2015 war ein großer gesamtgesellschaftlicher Erfolg, an dem ich maßgeblich beteiligt war“, sagt sie selbst über diese Zeit.

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingskontrahent? Mit Christine Kamm von den Grünen hatte ich in fast jeder Plenarsitzung Debatten.

Was wird Ihnen fehlen? Der Meinungsaustausch mit den Kollegen.

Und was gar nicht? Die Akten.

Mr. Verfassung mit Sinn für Humor

Mit den Worten, er wolle nicht als „Untoter“ durchs Maximilianeum geistern, hatte Franz Schindler vor knapp einem Jahr seinen Rückzug angekündigt. Schließlich blockiere er seit fast 30 Jahren in der SPD eine politische Planstelle. Im Landtag genießt er als Experte für Verfassungsfragen parteiübergreifend hohes Ansehen. 15 Jahre stand er an der Spitze des Verfassungsausschusses, leitete auch den NSU-Untersuchungsausschuss.

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingskontrahent? Günther Beckstein – bei vielen Debatten zur inneren Sicherheit.

Was wird Ihnen fehlen? Die Kollegen aus dem SPD-Arbeitskreis Recht.

Und was gar nicht? Ewig lange Plenarsitzungen.

Immer Klartext, nicht nur bei den Fröschen

Kantiger Niederbayer und streitlustiger Geist – beides passt auf Erwin Huber. 40 Jahre lang hat der CSU-Politiker sein Naturell im Landtag ausgelebt. Von dem 72-Jährigen ist das Zitat überliefert, „dass man nicht die Frösche fragen dürfe, wenn ein Teich trocken zu legen ist“. Gern gibt er auch CSU-Chef Horst Seehofer kontra. Huber hat eine Karriere mit diversen Kabinettsposten hinter sich. Ein Jahr lang war er CSU-Chef. Nach der verlorenen Landtagswahl 2008 war er seine Ämter los. Doch er fing wieder von unten an – und erwarb sich damit großen Respekt.

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingskontrahent? Alle Grünen.

Was wird Ihnen fehlen? Das Prickelnde der Politik.

Und was gar nicht? Bedenkenträger

Die „rote Johanna“ oder: 150 Prozent SPD

Den Spitznamen „rote Johanna“ hat sich Johanna Werner-Muggendorfer redlich verdient. Seit ihrer ersten Wahl in den Landtag vor 27 Jahren verging fast kein Tag, an dem sie nicht in ein SPD-rotes Kleidungsstück geschlüpft ist. „Ich will nach außen deutlich machen, wo ich hingehöre“, sagt sie. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2010 trat sie ein wenig kürzer – gab den SPD-Fraktionsvizeposten im Landtag und den SPD-Vorsitz in Niederbayern ab. Ihre Leidenschaft für die SPD aber blieb bei 150 Prozent.

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingsgegner? Der frühere Kelheimer MdL Gerhard Merkl (CSU).

Was wird Ihnen fehlen? Informationen aus erster Hand.

Und was gar nicht? Die Streiterei.

In Söder entdeckte er Machiavelli

Nach zehn Jahren Landtag zieht Karl Vetter selbst einen Schlussstrich. Die Fraktion verliert mit ihm einen Experten für Gesundheitsfragen. Der 65-Jährige, selbst Orthopäde, machte sich unter anderem für die Besserstellung von Hausärzten stark. Er stritt mit Markus Söder, speziell in dessen Zeit als Gesundheitsminister. Bei Söder diagnostizierte Vetter ein Machtstreben, bei dem Ethik und Moral bisweilen auf der Strecke bleiben. „Ich glaube, er hat den Fürsten von Machiavelli gelesen.“

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingsgegne? Markus Söder

Was wird Ihnen fehlen? Der schönste Arbeitsplatz in Bayern.

Und was gar nicht? Ellenlange Sitzungen, bei denen eigentlich nach zwei Minuten alles klar ist.

Schlussstrich trotz Söders Jobgarantie

24 Jahre gehörte Helmut Brunner dem Landtag an, zehn Jahre war er Landwirtschaftsminister. Nun macht er auf eigenen Wunsch Schluss – trotz Jobgarantie, die er von Markus Söder bekommen hatte. Er wolle Jüngeren Platz machen, sagt der 64-Jährige, freut sich aber über die Wertschätzung, die ihm entgegenschlägt. „Egal, wo ich hinkomme, höre ich: Schade, dass Sie aufhören.“ Nicht selbstverständlich auf dem heiklen Terrain der Agrarpolitik.

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingskontrahent? Sepp Dürr von den Grünen.

Was wird fehlen? Ich habe in 24 Jahren auch Freundschaften geschlossen. Die Kontakte werden mir abgehen.

Und was gar nicht? Der Termin- und Zeitdruck.

Rückzug nach schwerer Krankheit

Das Aufhören erfüllt Petra Dettenhöfer mit ein wenig Traurigkeit. „Ich haben Politik leidenschaftlich gerne gemacht“, sagt die 61-Jährige. Im Blick hatte sie dabei vor allem ihren Wahlkreis. Sie kämpfte sehr für eine gute Finanzierung der OTH Weiden. Gesundheitliche Gründe erzwingen nun den Rückzug. Dettenhöfer laboriert an Folgen eines Gehirntumors, der 2015 entdeckt wurde. „Ich habe noch daran zu knabbern.“

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingskontrahent? Herbert Kränzlein von der SPD – mein Kollege im Haushaltsausschuss.

Was wird fehlen? Viele nette Gespräche mit den anderen Abgeordneten.

Und was nicht? Der langsame Aufzug zum Plenarsaal.

Emsiger Arbeiter im Hintergrund

Der SPD-Landtagsabgeordnete Reinhold Strobl war 2005 als Nachrücker für Marianne Schieder in den Landtag eingezogen. In 13 Jahren Abgeordnetentätigkeit kletterte er zwar nicht die Karriereleiter hoch, erwies sich aber als emsiger Arbeiter im Hintergrund, mit Fokus auf den heimischen Wahlkreis. Sein Ausstoß an Pressemitteilungen war beachtlich. „Ich habe mich einfach immer um viele Dinge vor Ort gekümmert“, sagt er. Das habe er dokumentiert. Nun nehme er Abschied ohne Wehmut. „Jetzt ist es der richtige Zeitpunkt.“

Drei Fragen, drei Antworten:

Lieblingskontrahent? Erwin Huber.

Was wird Ihnen fehlen? Die Chance, sich für wichtige Dinge einzusetzen.

Und was nicht? Endlose Debatten.

