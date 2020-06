Anzeige

Coronavirus Diese neuen Lockerungen gelten in Bayern In Bayern ändert sich ab diesem Montag einiges: Kinos dürfen öffnen. Auch in der Kinderbetreuung gibt es einen Fortschritt.

Mail an die Redaktion Der leere Kinosaal eines geschlossenen Kinos. Nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen dürfen Filmtheater in Bayern wieder öffnen. Foto: Christoph Soeder/picture alliance/dpa

München.In Bayern gelten ab dem heutigen Montag eine Reihe weiterer Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Theaterbetriebe, Kinos und Konzertsäle dürfen wieder öffnen – unter Abstands- und Hygieneauflagen. So dürfen sich in geschlossenen Räumen nur bis zu 50 Zuschauer aufhalten, bei Freilichtbühnen sind bis zu 100 Zuschauer erlaubt. Ehepaare oder Familien dürfen zusammensitzen.

Wochenweiser Schulbetrieb nach Pfingsten

Nach den Pfingstferien sollen wieder alle Schüler wochenweise in die Schule gehen können. Von Montag an sollen auch die Kinder zurück in die Kindergärten dürfen, die im Schuljahr 2021/22 schulpflichtig werden. Gleiches gilt für Kinder, die vor dem Übergang in den Kindergarten stehen – sie dürfen dann wieder in die Krippe gehen. Damit könnten rund 80 Prozent der Kinder wieder ihre Einrichtungen besuchen. Zum 1. Juli soll das allen möglich sein.

Zudem hat die Bundesregierung die Reisewarnung für 29 europäische Länder aufgehoben. Darunter sind . Für Spanien und Norwegen werden die Warnungen erst später aufgehoben, weil dort noch Einreisesperren gelten.