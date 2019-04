Tiere Diese Riesen-Ostereier kosten 30 Euro Schwerer und gesünder als ein Hühnerei: Die Straußenfarm der Reitmeiers in Grammelkam bietet etwas andere Ostereier an.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Merken

Mail an die Redaktion Verständnis pur herrscht zwischen Alois Reitmeier und dem Strauß Knöpfi, dem „Ausbrecherkönig“. Foto: Melanie Bäumel-Schachtner

Grammelkam.Das größte natürliche Osterei der Welt wiegt 1,5 bis 1,6 Kilogramm. Es hat eine elfenbeinfarbige, massive Schale, der Inhalt entspricht 30 Hühnereiern. Der Strauß produziert dieses riesige Ei, das verspeist werden kann wie ein Hühnerei und das bei weitem gesünder ist, denn es hat so gut wie kein Cholesterin. Damit die Strauße legen, müssen sie gut gepflegt werden – so wie auf der Straußenfarm von Gaby und Alois Reitmeier in Grammelkam kurz hinter Landshut.

„Ja, wo is denn der Kari?“ Alois Reitmeier steht am Drahtzaun und späht in eines seiner Straußengehege. Er ist nicht lang allein. Vier Paar Riesenvögel kommen an den Zaun, nicht nur Kari, der stolze Gockel, sondern auch seine Gefährtinnen. Riesige braune, kluge Augen mustern ihn neugierig, umrahmt von dichten Wimpern, zwischen kapitalen Schnäbeln. Die Strauße von Gaby und Alois Reitmeier lieben es, wenn die Zwei vorbeikommen.

Reitmeier lehnt sich an den Zaun und lässt Kari gewähren. Der zupft an seinem Ärmel, hackt ihm immer wieder mit dem Schnabel auf die Hand. Kein Zeichen von Aggression, sondern eine Begrüßung und ein Zärtlichkeitsritual. Der Straußenfarmbesitzer streicht dem Hahn liebevoll über den flauschigen Kopf. Die schwarzen Federn wippen bei jeder Bewegung. „Gockel sind schwarz, Hennen grau“, erklärt der 48-Jährige. Kari hat derzeit leuchtend orange Füße. „Denn er ist in der Balz, danach werden sie wieder grau“, weiß Reitmeier.

Knöpfi ist der Liebling

Die Reitmeiers leben nicht nur von ihren Tieren, sie leben mit ihren Tieren. Vögel, die andere schon längst geschlachtet hätten, rennen in Grammelkam munter über die weitläufigen Weiden. Einer davon ist Knöpfi. Der dreijährige Vogel ist viel zu klein für sein Alter, er hat kürzere Füße, weniger Gewicht.

Ein anderer Züchter hätte mit ihm wohl kurzen Prozess gemacht, nicht so die Reitmeiers. Knöpfi ist der Liebling. Wie ein Kuscheltier lehnt er sich an Alois Reitmeier. Der fasst ihn um den Hals und geht mit ihm eng umschlungen zurück in sein Gehege.

Produkte rund um den Strauß Fleisch und Eier: Das Fleisch der Strauße hat laut Gaby Reitmeier wenig Fett und wenig Cholesterin. Auch die Eier haben nur wenig Cholesterin und sind zudem für Allergiker geeignet, die keine Hühnereier vertragen. Das Fleisch findet auch in der Hundefutterindustrie Abnehmer. Vom Steak bis zum Gulasch ist Straußenfleisch eine Delikatesse. Auch die Eierschalen finden Platz im Hofladen.

Kunstwerke: Wer die Straußeneier vorsichtig mit der Bohrmaschine öffnet, hat ein Dekoobjekt, in das Kerzen passen oder das als Osterei kunstvoll verziert werden kann. Ein Künstler aus Ostdeutschland verziert die Eierschalen der Reitmeiers gerne mit Air-Brush-Motiven. Die Reitmeiers erfüllen freiwillig die Vorgaben von Artgerecht e. V., damit die Strauße bestmöglich gehalten werden. (lbn)

Denn Knöpfi ist zwar klein, aber sehr geschickt. „Das ist unser Ausbrecherkönig“, sagt Gaby Reitmeier lachend. „Er schafft es immer wieder, durch den Zaun zu kommen.“ Nicht so schlimm, denn die Weiden sind noch einmal durch einen zusätzlichen Zaun abgesichert, der Hahn ist nur in den Zwischenbereich gelaufen und lässt sich brav wieder zurückbringen.

Ein Ei kostet 30 Euro

Im Gehege nebenan liegt ein riesiges Ei in einer Mulde im Unterstand. Eine Henne hat gelegt. Straußenhennen legen alle zwei Tage ein Ei, rund 14 Tage lang. „Dann wissen sie, das Nest ist voll und sie machen eine Pause“, erklären die Experten.

„Tagsüber brütet die Henne, nachts der Hahn“ Alois Reitmeier



Oft genug nehmen sie die Eier nicht weg und lassen sie ausbrüten. Nicht nur, weil sie Strauße auch selber züchten. Sondern auch, weil die Hennen das dauernde Legen auslaugt. „Wir wollen unsere Tiere schonen. Zum Beispiel braucht die Straußendame sehr viel Calcium für die Eierschale, das aus ihrem Körper geholt wird. Wir wollen nicht, dass die Füße instabil werden und das Tier krank“, erklärt Reitmeier.

Einige der Eier werden verkauft. 30 Euro kostet so ein großes Stück, allein die Schale ist 15 Euro wert. Der Rest wird ausgebrütet. Hier gibt es eine Arbeitsteilung à la Strauß: „Tagsüber brütet die Henne, nachts der Hahn“, erklärt der Fachmann. „Aber Kari ist ein sehr sozialer Hahn. Er kommt auch mittags für eine Stunde zu den Eiern, damit die Henne ein wenig laufen, fressen und trinken kann.“

Strauße sind „robust und selten krank“

Nach 42 Tagen sind die Straußenküken auf der Welt. 26 Vögel wohnen derzeit in Grammelkam. 2015 begannen das Ehepaar und Sohn Tobi, die Farm aufzubauen. Der Bauernhof war Alois Reitmeier zu klein für eine konventionelle Landwirtschaft. „Und ich hatte keine Lust auf Spritzen und Chemie am Feld und auch bei den Tieren“, erklärt er. Die Strauße brauchen ihm zufolge sehr wenig Medikamente, sind sehr robust und werden nur sehr selten krank.

Es ist ihm zufolge auch ein Irrtum, dass sich die Vögel in unseren Breiten bei Kälte nicht wohlfühlen. „Strauße haben sich fünf Millionen Jahre nicht verändert. Sie haben die Eiszeit überlebt. Bei uns gehen sie im Winter nicht einmal in den Unterstand, sie bleiben draußen. Der heiße Sommer macht ihnen mehr zu schaffen. Dann stellen wir Sprinkler auf, und die Tiere können plantschen.“

In ein, zwei Jahren soll eine Erlebnisfarm aus dem Bauernhof werden, bei denen die Besucher die Tiere kennenlernen können. Auch ein Spielplatz ist geplant. Derzeit werden die Strauße aus Liebhaberei und wegen des Fleisches und der Eier gehalten. Schon bald soll im nagelneuen Schlachthaus geschlachtet werden.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Die wichtigsten Informationen des Tages direkt auf das Mobilgerät: Mit MZ und WhatsApp bleiben Sie stets auf dem Laufenden.