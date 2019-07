Wetter Diese Veranstaltungen fallen ins Wasser In Ostbayern sollen am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Diese Feste, Konzerte und Co. wurden abgesagt.

Merken

Mail an die Redaktion Bei den Schlossfestspielen wird kurzfristig über eine mögliche Absage entschieden. Regencapes sind erlaubt. Foto: altrofoto.de

Cham.Das Wetter in Ostbayern soll am Wochenende durchwachsen werden, an allen Tagen melden Wetterdienste stundenweise oder sogar den ganzen Tag lang Regen. Wir haben für Sie zusammengetragen, welche Veranstaltungen (voraussichtlich) stattfinden werden, welche Events auf der Kippe stehen und wo Termine schon abgesagt oder verschoben wurden:

Veranstaltungen in Regensburg

Schlossfestspiele Regensburg: Bei den Schlossfestspielen wird kurzfristig über eine Absage entschieden. In der Regel finden die Veranstaltungen auch bei Regen statt. Regenponchos und Co. sind erlaubt, Regenschirme dürfen nicht benutzt werden.

Das Kindersportfest auf der Städtischen Sportanlage am Oberen Wöhrd findet wie geplant von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli statt.

Tosca am Hafen: Am Samstagabend soll am Bayernhafen ab 21 Uhr Puccinis Musikdrama „Tosca“ aufgeführt werden. Das Theater Regensburg hat unter 0941 507 4870 eine Hotline eingerichtet, bei der Besucher bei unsicherer Witterung am Samstagabend ab 18 Uhr erfragen können, ob die Veranstaltung verschoben wird oder stattfindet. Der Ausweichtermin wäre der Sonntag, 14. Juli.

Arcaden Beach: Die Ibiza Beach Party auf dem Arcaden Beach mit DJ Pierre van Hofen findet aufgrund des schlechten Wetters am Freitag nicht statt. Die Veranstaltung soll am 15. August nachgeholt werden.

Spectaculum: Das Mittelalterfest Spectaculum am Grieser Spitz in Regensburg findet wie geplant an diesem Wochenende statt. Los geht es am Freitagabend um 20 Uhr.

Avalon-Festival am Guggi: Das Avalon-Festival am Guggenberger See bei Neutraubling soll am Samstag wie geplant ab 11 Uhr bis Mitternacht stattfinden.

Love, Peace & Blasmusik: Das Festival auf Schloss Pürkelgut findet wie geplant statt. Der Frühshoppen im beginnt am Samstag, 13. Juli um 11.15 Uhr.

Altstadtlauf: Der Altstadtlauf durch die Parks und das historische Zentrum von Regensburg findet am Sonntag, 14. Juli, wie geplant statt.

Veranstaltungen in Cham

Fest 150 Jahre Feuerwehr Schorndorf: Die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag der Feuerwehr Schorndorf finden wie geplant statt. Der Festauftakt ist wie geplant am heutigen Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr am Orleitenweg.

Historische Nacht in Bad Kötzting: Auch die Historische Nacht in Bad Kötzting wird dem schlechten Wetter nicht zum Opfer fallen. Zum zehnten Mal startet am Freitag, 12. Juli, ab 19 Uhr der Aktionstag mit vielen Buden in der Pfingstrittstadt. Heuer lautet das Thema „Geschichte & Geschichten der St. Anna Kapelle neben der Stadtpfarrkirche“.

Fischerfest in Cham: Die Chamer Fischer trotzen Regen und Gewittern ebenso. Am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, feiert der Fischereiverein Cham sein Fischerfest an den Schneiderseen in der Nähe von Haid/Pitzling wie geplant.

Picknick im Park in Cham: Zum Picknick im Park in Cham am Sonntag, 14. Juli hat die Stadt eine Pressemitteilung herausgegeben. „Leider sind die Aussagen der Wetterdienste sehr unterschiedlich und das hat uns unsere Entscheidung nicht sehr leicht gemacht. Da einige Prognosen aber einen trockenen Sonntag voraussagen, haben wir entschieden, dass wir es riskieren und die Veranstaltung durchführen werden“, heißt es darin.

Heimatfest Waldmünchen: Schon seit dem gestrigen 11. Juli läuft das Heimatfest in Waldmünchen. Bis einschließlich Montag, 15. Juli, ein läuft ein buntes Festprogramm – nach derzeitigem Stand auch bei schlechtem Wetter.

Veranstaltungen in Kelheim

Race24: Das große 24-Stunden-Radrennen „Race24“ soll am Samstag, 13. Juli, wie geplant um 14 Uhr starten.

Stadtfest in Neustadt: Auch das Neustadter Stadtfest soll am Freitagabend, 12. Juli, wie geplant um 19.30 Uhr beginnen und das ganze Wochenende lang Gäste anlocken.

Cuba Night in Abensberg: Wegen des zu erwartenden schlechten Wetters wird die SPD Cuba Night auf der Liebesinsel um eine Woche auf den 20. Juli verschoben.

Veranstaltungen in Neumarkt

Neumarkter Schloss-Spiele: Am Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, wird bei den Schloss-Spielen jeweils ab 20.30 Uhr das Stück „Ulysses von Ithacia“ gespielt. In der Regel wird erst am Aufführungstag gegen 20.15 Uhr entschieden, ob die Veranstaltung abgesagt werden muss. Bei einsetzendem Regen stehen Regenumhänge für die Zuschauer bereit.

Burgfest Lupburg: Das Burgfest Lupburg, das der Burgverein mit den Schützen der „Burgfalken“ im Burghof veranstaltet, beginnt heuer erst am Sonntag, 14. Juli, um 14 Uhr. Der Samstagabend wurde aufgrund der schlechten Wetterprognose abgesagt.

Veranstaltungen in Schwandorf

Bürgerfest Schwandorf: Das Bürgerfest in Schwandorf findet an diesem Wochenende wie geplant statt und beginnt am Freitag, 12. Juli, um 20.30 Uhr mit der Eröffnung in der Erlöserkirche (Ökumenische Nacht der Musik). Die Veranstaltung wird wie geplant stattfinden. Sollte es am Sonntag, 14. Juli, regnen, wird der Ökumenische Gottesdienst um 10.30 Uhr vom Marktplatz in die St. Jakob Kirche verlegt.

Open-Air Neunburg: Das Open-Air im Neunburger Burghof, das am Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli, stattfindet, haben die Organisatoren in die Schwarzachtalhalle verlegt.

Open Air in Burglengenfeld: Die beiden Open-Air-Veranstaltungen „3 Männer nur mit Gitarre“ (Samstag, 13. Juli, 20 Uhr) und „Da Huawa, da Meier und I (Sonntag, 14. Juli., 20 Uhr) im VAZ in Burglengenfeld werden aufgrund der Wetterprognose nach drinnen verlegt und finden jeweils zur gleichen Zeit im Saal vom VAZ Pfarrheim Burglengenfeld statt.

Wir erweitern die Liste, wenn uns weitere Infos vorliegen. (ka/mh)