Ostallgäu Diesel aus undichtem Tank in Bach gelangt

Größere Mengen eines Treibstoffes sind am Montagvormittag in einen Bach in Hopferau (Landkreis Ostallgäu) gelangt. Bei dem Stoff handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Dieseltankstoff, der aus einem undichten Tank im Ortsteil Heimen austrat, wie ein Polizeisprecher sagte. Von dort aus wurde der Treibstoff in das Gewässer in Richtung des Hopfensees getragen.

dpa