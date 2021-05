Anzeige

Verbrechen Dieser CSU-Mann liefert Krimi mit Extra Sechs Tote, drei Explosionen: Im Buch des Oberpfälzer Landtagsabgeordneten Hopp herrscht Ausnahmezustand. Leser lernen viel.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der CSU-Landtagsabgeordnete Gerhard Hopp hat seinen ersten Krimi vorgelegt. Er spielt auch in den Katakomben des Münchner Maximilianeums. Foto: Rolf Poss/Mittelbayerische Zeitung

Cham.Sechs Tote. Drei Bombenexplosionen, die München und die Besucher des Landtagsempfangs auf Schloss Schleißheim in den Ausnahmezustand versetzen. Kunsträuber in den Katakomben des Landtags - und ein verschollen geglaubter 36-Karat-Diamant, den König Otto I. vor seiner Flucht aus Griechenland 1854 bei seinem Bruder König Max in Sicherheit bringen ließ: Der Chamer CSU-Landtagsabgeordnete Gerhard Hopp hat viel Action in seinen ersten Kriminalroman gepackt, dabei wahre Geschichte mit Fiktion verwoben.

