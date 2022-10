Angeschaut Dieser Oberpfälzer nimmt es mit dem Tatort auf von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Oberpfälzer Töne bei der Jubiläumssendung der Brettl-Spitzen: Marion Schieder und Gastgeber Jürgen Kirner Foto: Bay. Rundfunk

Hemau/München.Zehn Jahre, 21 Sendungen und der Durchbruch für eine Reihe junger Musiktalente: Wenn Jürgen Kirner, der einst seinen Heimatort Hemau verließ, um sich und seinen Platz in der Kulturszene zu finden, zurückblickt, dann tut er das mit einer gewissen Genugtuung.

Er hat mit großem Ehrgeiz das Couplet, darunter versteht man witzig-satirische Volkslieder, wiederbelebt. Ob auf der Oidn Wiesn oder im Bayerischen Fernsehen: Die Fangemeinde ist zu einem Millionenpublikum gewachsen. Am kommenden Sonntag präsentiert Kirner die Jubiläumssendung der Brettl-Spitzen um 20.15 Uhr im dritten Programm. Und für Hardcore-Fans gibt es am Samstag die Brettl-Spitzennacht mit vier Folgen am Stück.







Lesen Sie auch:

„Die Saat ist aufgegangen“, sagt Kirner über das, was er in den vergangenen Jahren insbesondere in Sachen Nachwuchsförderung auf die Beine gestellt hat. Der Oberpfälzer leistete zunächst Pionierarbeit, um die alte Volkssängerkunst wiederzubeleben. 1993 gründete er die Couplet AG, spielte auf kleinen Bühnen, neben seinem Job in einem Münchner Medienhaus. Doch die Häuser wurden größer, die Zuschauerreihen voller, die Aufmerksamkeit für diese Form des bayerischen Musikkabaretts wuchs so stark, dass ihr das Bayerische Fernsehen eine eigene Sendung widmete: Seit 2012 fungiert Kirner als künstlerischer Leiter und Conférencier.

„Schreibt mir, wenn ihr euch als Volkssänger etablieren wollt!“

Er hat die aus der Oberpfalz stammende Moderatorin Marion Schieder zum Singen gebracht, ebenso wie den niederbayerischen Kabarettisten Martin Frank und die Münchner Schauspielerin Johanna Bittenbinder. Auch Roland Hefter, eigentlich in der Liedermacher-Szene verhaftet, kommt regelmäßig in die Sendung. Doch was Kirner besonders am Herzen liegt, ist es jungen Musikern ein Forum und Sprungbrett zu bieten. Gruppen wie „Bauernseufzer“ aus Deinig, „Die Fexer“ aus Berngau oder der Tenor Maximilian Meier aus Regensburg wurden durch die Sendung einem breiten Publikum bekannt. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit junge Talente zu fördern“, sagt Kirner. Initiativ-Bewerbungen erhält er jede Woche und jedem, so betont er, gibt er eine Chance. Deshalb auch sein Appell: „Schreibt mir, wenn ihr euch als Volkssänger etablieren wollt!“ Besonders freut Kirner, dass viele junge Menschen der Volkmusik gegenüber wieder aufgeschlossen sind. Vor allem im ländlichen Raum.

Über eine Million Zuschauer lockt Kirner mit den „Brettl-Spitzen“ vor die Fernsehgeräte. Dass er es mit Tatort und Herzkino aufnehmen muss, würde er aber gerne ändern. „Lieber wäre mir der Samstagabend, dann könnte ich gegen Florian Silbereisen antreten!“