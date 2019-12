Konzert Dieses Weihnachtssingen ging ans Herz Enrico de Paruta erweckte Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ zum Leben. Das Publikum lauschte ihm andächtig.

Von Angelika Lukesch

Enrico de Paruta rührte in Regensburg sein Publikum mit der Weihnachtsgeschichte von Ludwig Thoma.

Regensburg.Gefangen in der vorweihnachtlichen Hektik, gestresst vom Berufsalltag und getrieben vom Konsumwahn, der einem allerorten eingeflüstert wird, flüchteten sich auch heuer wieder 1500 Menschen ins Audimax zum Weihnachtssingen mit Enrico de Paruta. Die Menschen, die sich hier zusammenfinden, vereint der Wunsch, mit Enrico de Paruta, seinen Sängern, Schauspielern und Musikern die schnöde, materielle Ebene des allgegenwärtigen Weihnachtskommerzes zu verlassen und sich wieder auf die Ebene dessen zu bewegen, worum es an Weihnachten eigentlich geht: um das Erlösung verheißende, wundersame und hoffnungsbringende Ereignis der Geburt Christi.

Verzauberte Stimmung



„Hier beim Weihnachtssingen mit Enrico de Paruta komme ich zur Ruhe und kann mich wieder auf mein Weihnachten, das Weihnachten, das wir früher immer hatten, besinnen. Enrico de Paruta erzählt die Geschichte so wunderbar lebendig, dass ich während der ganzen Zeit einen Kloß im Hals habe, so sehr berührt mich die Geschichte“, sagt Annemarie Mitterhuber, die extra aus dem Landkreis Cham angereist ist. Dazu kämen die wunderschöne Musik und die herrlichen Stimmen. „Für mich ist Enrico de Parutas Weihnachtssingen eine Erlösung vom Weihnachtsstress. Es ist fast so etwas wie eine Andacht, nur viel schöner und auch unterhaltsamer“, fügt Annemarie Mitterhuber hinzu. Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass sie zum Weihnachtssingen gekommen ist: „Ich komme schon seit zehn Jahren hierher. Die erste Karte haben mir meine Kinder an Weihnachten 2008 geschenkt für das darauffolgende Weihnachten. Das war das schönste Geschenk aller Zeiten für mich!“ So wie Annemarie Mitterhuber mit leuchtenden Augen vom Weihnachtssingen spricht, so empfinden es die meisten Besucher. „Es ist fast eine heilige Stimmung hier, wenn Enrico de Paruta erzählt und die Musik erklingt. Wenn die Maria das Ave Maria singt, bekomme ich eine Gänsehaut“, sagt Hans Gerber aus dem Landkreis Regensburg.

Als Enrico de Paruta den Abend beginnt, erfüllt seine bekannte, sonore und Ruhe ausstrahlende Stimme den Saal. Allein dies ist ein Erlebnis, denn seine Stimme ist eine, der man beständig lauschen möchte. Sanft entführt er sein Publikum mit in die von Ludwig Thoma im Jahr 1917 niedergeschriebene Weihnachtsgeschichte. Erzählt wird hier die vertraute Legende von Josef und Maria, die von Nazareth nach Bethlehem ziehen mussten und trotz der fortgeschrittenen Schwangerschaft Marias und deren Schwäche, der Kälte und der hereingebrochenen Nacht kein Obdach fanden.

So viel Herz, so viel Gefühl und auch Humor legt de Paruta in die Geschichte der „Heiligen Nacht“. Er spricht nicht einfach nur, er deklamiert auch nicht, er erzählt voller Ausdruck, nuancenreich in der Darstellung von Gefühlen, hingebungsvoll beim Beschreiben der ausweglosen Situation, andächtig, wenn es um die Geburt des Jesuskindleins geht, und um all das Glück, das davon ausgeht.

„Mir kommen immer wieder die Tränen, wenn Enrico de Paruta erzählt, wie schwach die Maria gewesen ist und wie tapfer und natürlich, vor allem dann, wenn das Kindlein geboren ist“, gibt Edeltraud Karg aus Augsburg zu. Hier gehe ihr Weihnachten richtig unter die Haut, sagt sie. „Im Alltag habe ich das Gefühl für Weihnachten schon längst verloren, aber hier finde ich es wieder.“

Lebendige Stimme



Das Zentrum, um das sich das musikalische Weihnachtsspiel „Heilige Nacht“ dreht, ist ohne Zweifel Enrico de Paruta, der den Originaltext ungekürzt auf Bairisch spricht. Die Geschichte wird mit seiner Stimme lebendig, der Ort, an dem sich das alles abspielt, sichtbar und die christliche Botschaft spürbar. Die Sänger und Musiker verdichten und vertiefen die Geschichte von der „Heiligen Nacht“ mit einem musikalisch-schmückenden Rahmen, der die Emotionen noch verstärkt.

Das Weihnachtssingen Geschichte : Das Weihnachtssingen mit Enrico de Paruta nahm seinen Anfang 1993, als de Paruta, begleitet vom Harfenisten Hubert Pfluger, in der Kirche beim Katharinenspital in Regensburg zum ersten Mal Ludwig Thomas „Heilige Nacht“ vortrug. Nach und nach erweiterte de Paruta die Geschichte zu einem musikalischen Weihnachtsspiel, an dem neben ihm selbst als Erzähler und Regisseur auch Sänger, Chöre und Musiker teilnehmen.

Nachwuchs : 2004 schuf Enrico de Paruta den Nachwuchsförderpreis Musica Bavariae für bayerische Schulkinder. Die Preisträger dieser Wettbewerbe singen als Kindersoprane der Engelsstimmen mit. Mitwirkende waren dieses Jahr Bettina Baumgartner-Geltl (Maria), Clemens Josweg (Hirtenhias), Markus Ücker (Hansei), der Palestrina Motetten Chor Tegernsee, der Jugendchor des Pfarrverbands Waakirchen und die Günztaler Alphornbläser.

Heuer feiert die Tournee ihr 25-jähriges Jubiläum. Nach Regensburg kam Enrico de Paruta mit 100 Mitwirkenden, darunter 18 Engelsstimmen. Und hier kam noch eine Besonderheit dazu. Martin Ücker (vormals Engelsstimme) sprang für den erkrankten Tenor Manuel Ried (Pfarrer Josef Mohr, Handwerksbursche Hansei) ein und meisterte diese Herausforderung mit Bravour.

Als sich am Ende des 6. Aufzugs die Hirtenkinder von Maria und Josef und dem Jesuskind verabschieden, erklingen „Stille Nacht, heilige Nacht“ und ein freudvolles „Gloria in Excelsis“. Wirklich Schluss ist aber erst, wenn alle Zuhörer, Erzähler, Musiker und Sänger gemeinsam singen. Mit einem laut geschmetterten „O du fröhliche, o du selige“ entließ Enrico de Paruta ein beseeltes Publikum in die dunkle Winternacht.

