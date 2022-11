Ausbildung Digital durchs Feuer: Übungseinheiten für Brandbekämpfer

Feuerwehrleute werden in Bayern künftig auch digital gegen Brände kämpfen - jedenfalls im Training an der staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg. „Künftig können unsere Feuerwehrleute hier ohne aufwändige Vorbereitung von Übungsszenarien mit einer sogenannten Virtual-Reality-Brille in Simulationen realitätsnah und gefahrlos alle denkbaren Einsatzsituationen durchspielen“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag laut Mitteilung. Wiederholungen der jeweiligen Einsatzlagen seien möglich, zudem könne man sich im 3D-Raum beobachten und das eigene Verhalten analysieren.

dpa