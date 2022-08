Soziales Digital Streetworker: Zocken, Streamen, Probleme besprechen von Isolde Stöcker-Gietl

Auch Zocken ist für ihn Arbeit: Digital Streetworker Nando Petri in seinem Regensburger Büro. Foto: Stöcker-Gietl

Regensburg.Sechs Bildschirme, zwei Gaming-Stühle, eine kleine Couch mit Sitzsack, ein Fernseher und Poster von Dragonball Z. und Super Mario an den Wänden. Das Büro von Katha Röhrl und Nando Petri wirkt wie ein Jugendzimmer, nur ohne Bett und Kleiderschrank. Viel Platz haben die beiden Digital Streetworker nicht. Brauchen sie auch nicht, denn Gäste empfangen sie selten.

Die beiden Sozialpädagogen suchen den Kontakt zu jungen Menschen dort, wo sie am häufigsten anzutreffen sind: in der digitalen Welt. Seit September 2021 läuft das Modellprojekt der bayerischen Staatsregierung unter Koordinierung des Bayerischen Jugendrings in allen Regierungsbezirken.

Nando Petri sitzt an seinem Arbeitsplatz in Regensburg und hat digitale Post von einer jungen Frau bekommen, die nach dem Tod ihrer Mutter keine Zeit zum Trauern findet, weil sie sich mit vielfältigen Problemen auseinandersetzen muss. Sich einmal alles von der Seele reden, sich einem Menschen öffnen, anonym und unverbindlich, das ist das Angebot. Nando und Katha hören zu, informieren über Anlaufstellen, geben Tipps und Ratschläge. Aber nur dann, wenn das gewünscht wird. „Wir wollen die Arbeit auf der Straße ins Digitale transferieren“, erläutert Nando das Konzept. Der Zugang sollte möglichst barrierefrei sein. Die Angebote niederschwellig. Die Aufforderung lautet: „Wenn du Lust hast, lass uns reden.“ Wenn nicht, dann nicht. Aber vielleicht morgen…?

Projekt vorerst bis Ende 2022

Das Bayerische Sozialministerium hat das Projekt „Digitale Streetworker“ im Rahmen des Bayerischen Aktionsplans „Jugend“ ins Leben gerufen. Das Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis begleitet die Umsetzung. Vorerst ist das Projekt bis Ende 2022 gesichert. Wie es danach weitergeht? Nando ist zuversichtlich, denn die bisherigen Auswertungen zeigen bereits, dass junge Menschen mit diesen Angeboten erreicht werden können. Etwa 15 bis 20 Kontakte haben der 31-jährige Nando und der 25-jährige Katha an einem durchschnittlichen Arbeitstag. Daneben gestalten sie Kampagnen in Sozialen Netzwerken, spüren Menschen auf, die im Netz Hilfe suchen oder zocken Computerspiele, um über die aktuellen Trends informiert zu bleiben und auch in diesem Bereich Kontakte zu knüpfen. Die Streetworker sind auf den unterschiedlichsten Plattforme aktiv: Reddit, Discord, Instagram, Twitch, Twitter, Signal, What‘sApp oder Telegram. Die Zielgruppe sind die 14- bis 27-Jährigen. Junge Menschen, die seit Ausbruch von Corona besonders unter Vereinsamung leiden. Für sie, die mit der Digitalisierung groß geworden sind, sei es schwieriger, analog nach Hilfsangeboten zu suchen, wissen die Sozialarbeiter. Deshalb bieten sie sich unter Beiträgen als Gesprächspartner an und helfen mit Kontakten zu Hilfsangeboten. Die Bandbreite reicht von Beziehungs- und Suchtthemen über Fragen zu LGBTQIA+ bis hin zu psychischen Problemen. Dabei immer transparent und authentisch zu bleiben, das sei ihnen sehr wichtig, sagen sie.

„Es sind harte Sachen dabei“

Alles, was mit den Digital Streetworkern besprochen wird, unterliegt der Schweigepflicht. Es seien harte Sachen dabei, die ihm nahe gingen, bejaht Nando. In einem Fall schalteten die Sozialpädagogen die Polizei ein. Bei Fremd- oder Eigengefährdung sei dies der letzte Ausweg. Ihren Job sehen sie als Chance, um junge Menschen frühzeitig zu erreichen. „Die Auswertung des Modellprojektes wird zeigen, dass Sozialarbeit verstärkt digital aufgestellt werden muss.“

So arbeiten die Digital Streetworker: Das Modellprojekt startete vor einem Jahr in allen Regierungsbezirken Bayerns. Die Digital Streetworker arbeiten unter dem Dach des Bayerischen Jugendrings. Die Arbeit wird wissenschaftlich begleitet.

Grundlage: Junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren wenden sich mit ihren Problemen nicht an Beratungsstellen sondern öffnen sich in Sozialen Plattformen. Deshalb ist es wichtig, hier Hilfsangebote zu unterbreiten.

Methoden: Digital Streetworker schreiben junge Menschen an, die im Netz Probleme offenbaren, bieten Chats und Streams zu verschiedenen Themen oder knüpfen durch Angebote wie gemeinsames Zocken Kontakte.

Medienkompetenz: Streetworker Nando Petri würde sich Medienkompetenz als Unterrichtsfach wünschen. Jugendliche müssten besser im Umgang mit Themen wie Cypermobbing, Hatespeech oder Belästigung geschult werden.

Wer Kontakt aufnehmen möchte. www.digital-streetwork-bayern.de