Eishockey Dingolfing: Eishockey-Bundestrainer Sturm wird Ehrenbürger Nach dem sensationellen Gewinn von Olympia-Silber wird Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm Ehrenbürger von Dingolfing. Wie die Stadt in Niederbayern mitteilte, hat dies der Stadtrat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Zudem soll die Eishalle in Dingolfing den Namen Marco-Sturm-Halle erhalten. Dingolfing will damit den 39-Jährigen „für seine besonderen Leistungen und auch menschlichen Qualitäten als Spitzensportler“ würdigen. Der Termin für die Auszeichnung steht noch nicht fest.

Merken

Mail an die Redaktion Bundestrainer Marco Sturm vom Team Deutschland zeigt mit dem Daumen hoch. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Dingolfing.Der frühere Nationalspieler und Profi aus der nordamerikanischen Profiliga NHL ist in Dingolfing geboren und aufgewachsen. Sturm pflege auch „bis zum heutigen Tag seine engen familiären und freundschaftlichen Verbindungen in unserer Stadt“, hieß es. Mit der Eishockey-Nationalmannschaft hatte er bei Olympia in Pyeongchang im Finale gegen das Team Olympischer Athleten aus Russland nur knapp Gold verpasst.