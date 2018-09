Kirche

Diözesen reagieren betroffen auf Missbrauchsstudie

Mit Betroffenheit haben die bayerischen Diözesen auf die Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche reagiert. „Es erfüllt mich mit tiefer Scham und mit großer Trauer. Wir können die Opfer nur um Vergebung bitten und versuchen, unseren Beitrag zur Heilung von Wunden zu leisten“, sagte der Passauer Bischof Stefan Oster am Dienstag. Ähnlich äußerte sich der Regensburger Generalvikar Michael Fuchs: „Dies Straftaten haben das Leben von Menschen in übler Weise geprägt.“ Die Diözesen müssten nun eine ganze Menge Hausaufgaben erledigen und sich unter anderem um einheitliche Standards kümmern, etwa bei der Aktenführung oder bei der Prävention sexuellen Missbrauchs, erklärte Fuchs.