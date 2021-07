Anzeige

Musik Dirigentin Lyniv: Klassik-Branche ist sehr konservativ Die Klassik-Branche ist nach Einschätzung der ersten Bayreuther Dirigentin Oksana Lyniv sehr konservativ.

Merken

Mail an die Redaktion Oksana Lyniv aus der Ukraine dirigiert. Foto: Ronald Wittek/dpa/Archivbild

Bayreuth.„In vielen renommierten Orchestern hat in den 80er-Jahren noch keine Frau mitgespielt. Etwa in Wien oder in Leipzig. Das ist unmöglich“, sagte sie im Interview des „Nordbayerischen Kuriers“. Die 43-Jährige hatte am Sonntag die Festspielpremiere der Richard-Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ dirigiert - als erste Frau in 145 Jahren Festspielgeschichte. „Es ist toll, dass die Bayreuther Festspiele jetzt dieses Zeichen setzen“, sagte sie. „Es ist schon längst Zeit. Aber die Klassik-Branche ist sehr konservativ.“ Bayreuth sei zwar spät dran - „aber immer noch früher als bei den Wiener Philharmonikern“.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-567809/2