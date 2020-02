Video Diskussion über Generation Mimimi Beschweren sich die heutigen Studenten wirklich über alles? Ein Dozent und eine Studentin aus Passau diskutieren.

Passau.Die Generation Mimimi ist in aller Munde. Nörgeln Studenten wirklich so viel? Oder ist der Druck mittlerweile einfach so groß geworden? Im Video sehen Sie ein Gespräch zwischen Professor Dr. Thomas Knieper und Jana Mitterbuchner, Studentin in Passau. Dieses Video ist während eines Projekts der Studenten in Zusammenarbeit mit der Mittelbayerischen entstanden. Weitere Projekte dieser Zusammenarbeit finden Sie in unserer Reporter-Werkstatt.