Parteien Diskussion um Forschung mit hoch angereichertem Uran Eigentlich sollte der Reaktor in Garching zum 31. Dezember auf niedrig angereichertes Uran umgestellt sein. Doch an diese Frist sieht sich die bayerische Staatsregierung nicht mehr gebunden. Die Grünen und der Bund Naturschutz kritisieren das scharf.

Merken

Mail an die Redaktion Der sich damals im Bau befindliche Forschungsreaktor FRM II der Technischen Universität München in Garching. Foto: Frank Mächler/Archiv

München.Den Forschungsreaktor FRM II in Garching bei München darf die Technische Universität München (TUM) wohl auch nach 2018 mit hoch angereichertem Uran betreiben. Eigentlich sollte der Reaktor zum 31. Dezember auf niedrig angereichertes Uran, das nicht atomwaffentauglich ist, umgestellt sein, doch an diese Auflage in der Betriebsgenehmigung fühlt sich die bayerische Staatsregierung nicht mehr gebunden. Sie entfalte keine Rechtswirkung mehr, heißt es in der Antwort des zuständigen Wissenschaftsministeriums auf eine schriftliche Anfrage der Grünen im Landtag. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Der FRM II war im Juni 2004 in Betrieb gegangen und sollte ursprünglich sogar schon bis 2010 umgerüstet werden. Die Verwendung des hochangereicherten Brennstoffs wurde damals um acht Jahre verlängert, da keine Alternative vorgelegen habe, so das Ministerium. Das treffe aktuell ebenso zu, die Umstellung sei „eine weltweit objektiv unmögliche Handlung“.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Rosi Steinberger kritisierte das Vorgehen am Freitag scharf: „Ich stelle überhaupt keinen Willen fest, an dem Missstand irgendetwas zu ändern.“ Sie fordert, so schnell wie möglich auf die Anreicherungsstufe von 50 Prozent umzustellen. Immerhin könnten Terroristen aus hoch angereichertem Uran Atomwaffen herstellen, „so nehmen wir etwas Brisanz raus.“ Eigentliches Ziel müsse sein, mit einer Anreicherung von weniger als 20 Prozent zu forschen.

Eine Zwischenlösung hält Heiko Gerstenberg, Fachbereichsleiter am FRM II, nicht für sinnvoll. „Der Effekt ist zu klein. Wir konzentrieren uns auf das eigentliche Ziel.“ Es werde wie vereinbart intensiv an einem neuen Brennstoff geforscht, die Wissenschaftler wollen die Atome in dem Uran dafür wesentlich dichter packen. Die Entwicklung sei allerdings noch nicht geglückt - „da war man am Anfang sicher viel zu optimistisch.“ Der Einsatz dieses Brennstoffs werde voraussichtlich erst um 2030 herum möglich sein.

„Wie fahren die Atomkraftwerke in Deutschland runter - aber nicht wirklich. Für die Forschung gelten eigene Regeln“, kritisierte Herbert Barthel vom Bund Naturschutz. Dabei sei das Uran in Garching mit 90 Prozent viel höher angereichert als in zivilen Kernreaktoren. Der FRM II dient Wissenschaft, Industrie und Medizin als Neutronenquelle, mit ihnen werden Materialien untersucht. Barthel plädierte dafür, einen Schlussstrich zu ziehen und auf Alternativen umzustellen, auch wenn die Geräte eventuell kostspieliger seien.