Schule Distanzlernen: In der Nacht geht‘s gut Wegen Corona müssen Schüler digital unterrichtet werden. Das klappt unterschiedlich. Eine der Schwachstellen ist Mebis.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Hier hakt es: Im Programm Mebis können Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien hinterlegen, Lernaufgaben austauschen und Schülern Feedback geben. Allerdings ist Mebis oft nicht erreichbar. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.„…und es geht doch – Distanzunterricht ist möglich.“ So leitet die Lehrerin Alexandra Ernst einen Facebook-Post ein, in dem sie eine Lanze für digitalen Unterricht bricht. Die Teamleiterin Digitalisierung der Abteilung Wirtschaft an der Werner-von-Siemens-Schule – eine Berufsschule – in Cham ist überzeugt: Wenn eine Schule ein wenig in Technik investiert, die Schulleitung das Thema vorantreibt und die Lehrer sich Mühe geben, dann kann Distanzunterricht für einen begrenzten Zeitraum gut funktionieren. Anderswo sieht man das weniger optimistisch.

########### „###-###########“

####### #### ### #### ############### ######, ######## ### ## ########. ########## #### ##### ####, #### ### ######### ## ### ######### ########## ### ######### ##### ###########. ########## #### ####, ### ############### ################# ###### ####. „###-###########“ ##### ### ########### ## ### ###########, ## ### ###### ######### ###### ## ### #. ### #. ###### #####. ### ######.### #### ### ### ########### ### ###### #####, ### ##### ###### ##### ########### ##########, „### ### #####“. ##### ###### ## #### ### ##### ### ######## ###### ## ######### ##### ### ###### ### ########### ############# #####. ##### ###### #### ###### ###### ### ###### #### ### ###########, #### ############## ####### ####### ## ###### #####, ### ### ######## ############# ### ##### ######### ## ######.

### ############ ### ############# ### ##### #### ##### ## # ### ####### ## ##### ###. ### ##### ##### ### ## ### ###### ######## ######, #### ### ### ####### ########### ##########, #### ###########. ### ########### #########, ### ##### ## ########### ###########. ######### ###### ###### ### ############ ##### #########, #### ### ##########, ### ####### ###### ######### ##### ##########. ### ###### ##########: ## ###### ############ ##### ######. #### ####, ### ##### ###### ##### #### ### #############, ### ##### ##### ## ### ######## ########...

##### ###### ##### ############### ### ################# #######, #### #### #####. ###### ########, #### ## ######, ##### ##### ########## ### ## ### ######. ############ ##### ######## ### ######## ### #########, ########### ##### ########### ## ##########.

## ###### #### ### ########### ### #### ####, ######## ### ######-##########-########## ## ##########. ## ##### ########: „################# ### #### #### ####### – #### ### ############### ####### ####.“ ### ##### #### ## ##############, ### ############# ### ### ######### ##### ############ ####### ###. ### ##### ###### #### #### ##### ### ######## ###, ### ### ######### ######## ###. ####### ########.

#### #### ### #################: „### ###### ### ##### ##### #####, #### ## ##### ### ########.“ ## ################# ##### ### ###### #### ############# ### ### ####### ######## ### ######### #########. ### ########### ####### ###### ########### #### ####### ######. #### ############### ### ##### ########## ###########. ### ########## ##### ######### ####, #### ###### ## ######## ##### ##### ########### ########### ## ##### ##. ##### ###### ### ######### ### ######## #### #### ## ########### ########## #########, ### ###### #### #####.

„####### ### ### ##### ### #######“

#### ### ##### ########### ### ################# ##### ### ### ####### ########## ######: „################# ### ### ##### ### #######“, ######## ### #######, #### ### ################## ######### ### ########### ###########- ### ############## (####). #### ### #### ####, #### ### ###### ### ########## #######.

### ######## ### ################## ########## #############. ###### ### ### ### ############ ## #### #### ## #### ### ### ####### ### ##### #-###, ### ########## ## ########### #### ######## #####, ## #. ##### #### ### #####-####### ### ######### ### ### ########## #######. #### ###### #### ###### ############ ## #####-########### ##########, ######### #### ### ########## ## ####-###### ## ######## ######### ###, #### ##### #### ############### ########### ###########. ### ####### ##### ## ## ### ##### ### ######, ### ####### ## ########### ############.

####### ##### ####### #########

########### ####### #### ### ### ####### #####, ############ ### ############## ######## ### ##################. ##### ###### ##### #### ### ### #####: ### ########## #### ############## ###### ### ### ##########, ### #####, ### ######... ### ###### ### ###### ######, ### #### ### ##### #########? „### ###### ### ####### #####“, ##### ###########. ##### ### ####, #### ##### #### „########“ ######### ####. ### ####### ####, #### ## ##### #### ###### ### ############## ### ####### ##### ####. ### ######## ### ########## ##. #### ### ### ####### ######### ###### ####, #### ####### ### ###### #######.

########### #### #### ######### ############### ### ############. ### ### ############ („### ###### #### ### ##### ##### ######“), ### ## ############## ######. #### ###### #########, ###### ########## ## ##########, ############### ########, #############. ### ##### ##### ## ### #### ###### ############ „######## ####“, ###### ####### #### #### ######### #######. „#### ### ### ##### #### ######, #### #### #### ############# ###### ##########“, ###### ### ####-##################. ### #### ### ######## ### ### ###### ###### #### ##### #### ## ####### ### #####, #### „### ###### #### ## ##### ####### ################“. ### ######## ##### ### ##### ### ###########, #### ###### ############ ## ######.