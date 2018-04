Brauchtum Django erfindet den „Fürsöderacker“ Beim Maibockanstich wird fast das komplette Söder-Kabinett derbleckt. Über die Opposition hat der Kabarettist wenig zu sagen.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Dem Oberpfälzer CSU-Mann Füracker (l) widmete Kabarettist Django Asül eine lange Passage. Foto: Schröpf

München.Rollenwechsel beim Maibockanstich im Hofbräuhaus: Markus Söder, der bei dem Ereignis in vergangenen Jahren noch als Finanzminister per kabarettverdächtigen Begrüßungsreden leicht vergiftete Pfeile Richtung Staatskanzlei schoss, den amtierenden Ministerpräsidenten Horst Seehofer dabei schon Mal als „eiskalt gehopften Hallodri“ titulierte, ist nun selbst Regierungschef. Seine Rolle als Hausherr im staatlichen Hofbräuhaus hat er an den neuen Finanzminister Albert Füracker abgetreten. Was für Söder den Charme besitzt, dass er von dieser Seite keine ähnlichen politischen Nadelstiche zu fürchten hat. Mit dem Oberpfälzer CSU-Chef verbindet ihn lange Freundschaft. Trotzdem habe er ihn vorab gebrieft, sagt Söder. Eine freundliche ordentliche Begrüßung gefalle dem Publikum. Sie sei auch für die Karriere gut.

Füracker interpretiert seine Hausherren-Rolle ohnehin zurückhaltend. Es gibt ein paar kleine Seitenhiebe gegen die Opposition, die nach seiner Einschätzung im Herbst quer durch die Bank gerne mit der CSU koalieren würde. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bekommt wegen einer Fülle teurer politischer Forderungen - wie dem Ende der Straßenausbaubeiträge - besondere Erwähnung. „Wählen Sie das Hubsi-Sorglos-Paket.“ Füracker greift auch die Amtszeitbegrenzung für Ministerpräsidenten auf zehn Jahre an, die Söder vorantreibt - und münzt das Thema auf Finanzminister um. „Zehn Jahre würde ich es gerne machen - und dann schaun wir Mal.“

In der Aufregung tituliert Füracker in seiner Rede Söder einmal zur Heiterkeit des Publikums versehentlich als Finanzminister. Dann wird angezapft. Söder hatte ihm zwei bis drei Schläge zugestanden. Alles andere sei nicht wirklich ministrabel. Tatsächlich braucht Füracker mindestens neun Schläge, es spritzt auch ein wenig. Söder zeigt Gnade. „Also die Rede war toll. Das Anzapfen müssen wir nochmal üben.“

13-Liter-Humpen für Söder

Dass mit Söder an diesem Abend ein Ministerpräsident da ist, gab es schon länger nicht mehr. Seehofer hatte den Termin fast immer sausen lassen – zuletzt war es auch seine Art zu zeigen, was er von den Söder-Auftritten hält. Dem Maibock-Anstich haben die Söderschen Kabinettstückchen allerdings zu großem Aufsehen verholfen. „Zum Unikat unter den Maibock-Anstichen“, sagt Brauerei-Direktor Michael Möller. Er verleiht dem „Chef-Chef“ dafür am Mittwoch den Hofbräuhaus-Humpen, einen dunkelblauen13-Liter-Krug mit handgeritztem Relief und graviertem Zinndeckel - in das wuchtige Ding würde bei Bedarf eine Koma-Portion Starkbier passen. Söder findet daran am Mittwochabend nur einen Makel. „Er ist leer.“

Es ist das Vorspiel vor dem Hauptakt: dem Derblecken mit Django Asül. Der Kabarettist mit niederbayerisch-türkischen Wurzeln knöpft sich seit elf Jahren beim Maibock bayerische Politiker vor. Bis 2019 hat er sich auf diesen Job verpflichtet. „Ohne Ausstiegsklausel“, witzelt er gern.

Der Maibock 1614 erstmals gebraut Der Hofbräu Maibock wurde erstmals 1614 gebraut. Er hat einen Alkoholgehalt von 7,2 Prozent. 2017 wurden 8140 Hektoliter verkauft. Die Brauerei ist im Besitz des Freistaats – fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums.

Zutritt erst nur für Männer Der Maibockanstich wird seit 1910 zelebriert. Bis 1954 war nur Männern der Zutritt gestattet. Das änderte sich, als sich Oberregierungsrätin Angela Molitoris beschwerte.

Umstrittener Probeschluck Tierschützer beendeten einen anderen Brauch: Von Anfang der 50er Jahre bis 1980 trank ein echter Bock den Maibock Probe.

Die CSU liefert stets den meisten Stoff – dieses Mal speziell auch der Machtwechsel von Seehofer zu Söder nach der Bundestagswahl, in dem zeitweise Innenminister Joachim Herrmann als weiterer Franke im Spiel war. „Das Duell der Duelle“, sagt Django. „Der Sheriff gegen den Desperado. Quasi ein Franko-Western.“ Doch dann sei zwischen Seehofer und Söder urplötzlich Harmonie ausgebrochen. Ein Engelschor erklang, der Himmel öffnete sich, frotzelt der Kabarettist. „Über beiden strahlte der Scheinheiligenschein.“

„Ein eindeutiges Indiz, dass er seiner eigenen Intelligenz nicht all zu sehr über den Weg traut.“ Django Asül über Markus Söder



Er derbleckt auch Söders Schaffensdrang seit der Amtsübernahme – speziell die 100-Projekte-Ankündigung bei der ersten Regierungserklärung, inklusive Hyper-Loop für die Turbo-Personen-Beförderung, bayerischer Kavallerie und sogar einem eigenen Raumfahrtprogramm, dem Bavaria One. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die erste Bayerische Vertretung im Weltall eingeweiht wird“, sagt Django. Söder forciere auch das Thema Künstliche Intelligenz, zeigt sich der Niederbayer scheinbar beeindruckt – um dann nachzutarocken. „Ein eindeutiges Indiz, dass er seiner eigenen Intelligenz nicht all zu sehr über den Weg traut.“

Seitenhiebe gibt‘s für weite Teile des Söderschen Kabinetts. Der neue Kultusminister Bernd Sibler erhält von Django Asül den Preis fürs „Gscheidhaferltum“ – auch deshalb, weil er einst beim gemeinsamen Besuch der BR-Quizsendung „Supergrips“ so viele Fragen abräumte, dass der Kabarettist selbst nicht mehr zu Wort kam. Der neuen Wissenschaftsministerin Marion Kiechle gilt doppelbödiges Lob, weil sie „damit leben kann, dass sie einem Söder hoffnungslos intellektuell überlegen ist“. Aber auch, weil sie quasi Bayerns Antwort auf Altkanzler Gerhard Schröder ist. „Sie ist zum vierten Mal verheiratet.“

Der Feingeist und die Metzger

Dem Oberpfälzer CSU-Mann Füracker ist eine lange Passage gewidmet. Seine Qualifikation wird dabei nicht angezweifelt. Als Söder 2013 auch noch zum Heimatminister aufgestiegen sei, „hat der Albert eh die Finanzen im Alleingang erledigt“. Django spottet ausgiebig über die Nähe zu Söder. Füracker hatte sich nach dem CSU-Bundestagswahldebakel als einer der ersten für den personellen Übergang an der bayerischen Regierungsspitze stark gemacht. Als eine Art „Fürsöderacker“, sagt der Kabarettist. Füracker rangiere inzwischen als eine Art Zwillingsbruder des neuen Ministerpräsidenten. „Seitdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der Markus ein Toupet trägt. Ein anderes Gerücht besagt: Der Markus hat den Albert dazu verdonnert, sich eine Glatze zu schneiden, damit er zwei Zentimeter größer bleibt.“

Die Opposition in Bayern hat in Djangos Rede vergleichsweise wenig Platz. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger entpuppe sich immer mehr als Feingeist, sagt er. Am Tag des Abschieds Seehofer von der Macht habe er über die „EU-Schlachtverordnung für Metzger“ fabuliert. Die Grünen kommen besser weg, als die SPD. Der Kabarettist verweist auf das Ergebnis einer Umfrage, in der nach dem Wunschkoalitionspartner für die CSU gefragt wurde, der im Herbst der Verlust der absoluten Mehrheit droht. „Da haben 48 Prozent geantwortet: Mit den Grünen. 52 Prozent haben gefragt: Was ist SPD?“

Publikum schwärmt für Django

Django bringt das Publikum am Mittwoch parteiübergreifend zum Schwärmen. „Wie geschickt er die die Spitzen verteilt hat. Hut ab“, sagt Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD). Der frühere CSU-Chef Erwin Huber, der den Kabarettisten nach seinem Auftritt in die Arme schließt, sagt knapp: „Das war spitze. Das war gescheit.“ Der Regensburger Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol freut sich, dass seine Partei gut weggekommen ist, wenn auch mit einem knappen Part. „Lieber kurz und solide - als Partei, die auch gerne Verantwortung übernimmt.“ Der Oberpfälzer SPD-Abgeordnete Reinhold Strobl hätte sich dagegen gewünscht, dass seine Partei stärker im Fokus gestanden hätte. Djangos Rede sei nach seinem Geschmack „zu CSU-lastig“gewesen. „Es ist interessanter, wenn alle Seiten ein wenig geprügelt werden.“

„Er hat mit seiner ruhigen Oberpfälzer Art sehr viel Witz bewiesen, der offensichtlich auch hier in München gut angekommen ist“ Jürgen Mistol über Albert Füracker



Lob gibt es auch für Albert Füracker - sogar aus dem Grünen-Lager. „Er hat mit seiner ruhigen Oberpfälzer Art sehr viel Witz bewiesen, der offensichtlich auch hier in München gut angekommen ist“, sagt Mistol. „Er hat die Oberpfalz gut vertreten“, sagt der Regensburger CSU-Abgeordnete Franz Rieger. Fachkundige Anzapfer wie der Tirschenreuther CSU-Mann Tobias Reiß deuten auch Fürackers Anzapfmanöver unter dem Strich als Erfolg. „Fast keiner hat im zugetraut, dass er es noch in den Griff kriegt. Dann hat er es beherzt mit zwei Schlägen hinbekommen.“ Freie-Wähler-Chef Aiwanger wittert scherzhaft eine Verschwörung. „Das Bierfassl war manipuliert.“ Er stellt bei der Gelegenheit aber klar, dass Füracker mit seinem „Hubsi-Sorglos-Paket“ ins Leere trifft. Er schlage nur ein Bruchteil dessen vor, „was der Söder ausgeben will“.

Der Maibockanstich hatte dieses Jahr bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff gesorgt - weil we zeitlich mit dem Spitzenfußballspiel FC Bayern gegen Real Madrid kollidierte. Fußballlegende Paul Breitner, Maibock-Gast aus Passion, jammerte vorab öffentlich, dass die Terminüberschneidung vorhersehbar gewesen sei. Der FC-Bayern sei schließlich immer für‘s Champions-League-Halbfinale gut. An Füracker perlte das ab. Zur Not ließe sich ja beides zeitlich kombinieren, sagte er. Auch Django Asül, bekennender FC-Bayern-Fan, nahm es entspannt. „Bei Anpfiff bin ich mit meiner Rede schon fertig.“

So mancher potenzielle Gast ging trotzdem auf Nummer Sicher. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, hatte sich zwar selbst für Django entschieden, seine Ehefrau konnte er aber dieses Mal nicht zum Mitkommen überreden. „Sie ist nicht dabei, weil sie daheim Fußball schaut.“

