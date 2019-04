Brauchtum Django, Söder und das Schwein Der CSU-Chef profitiert von den chinesischen Tierkreiszeichen, sagt Fastenprediger Asül. Das Chamäleon würde auch gut passen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Django Asül, Kabarettist, spricht beim Maibock-Anstich im Hofbräuhaus vor geladenen Gästen. Foto: Felix Hörhager/dpa

München.Fastenprediger Django Asül knüpft sich das bayerische Kabinett beim Maibock-Anstich im Hofbräuhaus reihum vor – er beginnt mit Markus Söder, der mit dem Ministerpräsidentenamt und dem CSU-Vorsitz derzeit gleich zwei mächtige Ämter okkupiert – trotz herber Niederlage bei der Landtagswahl. Kein Wunder, sagt der Fastenprediger. 2019 sei nach chinesischem Horoskop schließlich das Jahr des Schweins. Kunstpause. „Und wenn einer Schwein gehabt hat in letzter Zeit, dann der Söder.“ Wobei es sich im Fall Söders sogar lohnen würde, den Kalender neu zu sortieren. Chamäleon wäre noch treffender, sagt er, so „rasant wie der Markus die Wandlung vollzogen hat – vom Polterer zum Landesvater“. Neben Söder sei selbst ein Chamäleon „bestenfalls einfarbig“.

Asül reklamiert für sich, dienstältester Fastenprediger der Nation zu sein. Dem Maibock-Anstich hat der Niederbayer mit türkischen Wurzeln in zwölf Jahren zu Glanz verholfen. Beim großen Pendant, dem Starkbieranstich auf dem Nockherberg, herrscht zwar höhere Promidichte. In puncto Qualität der Fastenpredigt ist das Rennen aber offen. Dieses Mal ist der Vergleich mit Maxi Schafroth zu ziehen, der bei Paulaner kürzlich vorlegte und viel Beifall kassierte – Asül bekommt ihn am Mittwochabend auch.

Breite Passagen widmet Django Asül am Mittwoch dem plötzlich innigen Verhältnis zwischen CSU und Freien Wähler, zelebrierten beide Parteien vor dem Koalitionspakt doch die Dauerkonfrontation. Aiwanger deklariert er zum „Wolpertinger der bayerischen Politik“. Dieser habe das Bündnis mit der CSU mit größter Verve vorangetrieben. „Bevor es überhaupt losging, hat der Aiwanger gesagt: Von uns aus passt‘s schon.“ Nie sei im bayerischen Kabinett auch mehr Erotik gewesen, spöttelt der Kabarettist. Eine Anspielung auf einen blumig-schiefen Vergleich, nach Start der Liaison mit der CSU. O-Ton Aiwanger: Die Freien Wähler seien „die Schnelleren und die Athletischeren und sofort aus dem Bett draußen, wenn es zusammenbricht“.

Spott über die „Kerosina“

Zerpflückt wird die Drohgebärde Aiwangers, die CSU müsse sich im Zweifel einen Dümmeren suchen, so sie denn einen finde. Söder habe Aiwanger beruhigt, sagt Django Asül. „Hubsi, ich wüsste gar nicht, wo ich einen Dümmeren finde.“ Steilvorlagen nutzt der Kabarettist auch bei den Grünen. Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze hatte mit einer Flugreise in die USA und dem Posieren mit einem Eisbecher aus Plastik zum Jahreswechsel Debatten um ihre persönliche Klimaschutzbilanz entzündet. Django knöpft sich die „liebe Kerosina“ vor. „Weißt, was sich die CSU wirklich von Dir gewünscht hätte? Du nimmst einen Mehrwegbecher. Und den Flug One Way.“

650 Gäste sind am Mittwochabend zum Maibock-Anstich gekommen: Eine große Zahl Minister aus dem bayerischen Kabinett und Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist da – und viele andere bekannte Köpfe aus dem Landtag oder dem Land wie Grünen-Chef Eike Hallitzky oder der Präsident des Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, Georg Haber. Der Andrang sei so hoch wie nie, vermeldet das Hofbräuhaus. Und das trotz Überschneidung mit dem DFB-Viertelfinale – in der Allianz Arena treffen am Abend fast zeitgleich der FC Bayern und Zweitligist FC Heidenheim aufeinander. Auch FC-Bayern-Legende Paul Breitner ist da.

Maibock-Geschichte Ursprung: Der Hofbräu-Maibock ist das erste und älteste Münchner Bockbier – und aus der Sparsamkeit geboren. Maximilian I., der den Gerstensaft für seinen Hofstaat davor aus dem niedersächsischen Einbeck bezog, waren die Lieferungen zu teuer geworden. Er warb darauf 1612 einen Braumeister ab.

Tradition: Den Maibockanstich als Spektakel für „Großkopferte“ gab‘s im Hofbräuhaus erstmals 1910 – der damalige Hofbräuwirt Karl Mittermüller zeichnet dafür verantwortlich. Von Anfang der 50er-Jahre bis 1980 trank übrigens ein echter Bock das Starkbier Probe. Tierschützer setzten dem ein Ende.

Das Politiker-Derblecken ist eine ziemlich unterhaltsame Alternative: Nicht unbedingt für die SPD, die bei der Landtagswahl auf unter zehn Prozent gerutscht war. Spitzenkandidatin Natascha Kohnen sei die sicherste Option gewesen, die CSU an der Macht zu halten, sagt Django Asül. Den Wahlkampfschwerpunkt Wohnungspolitik habe die SPD wohl nur gewählt, weil sich Wohnen auf Kohnen reime. Das gefühlt seit dem 30-jährigen Krieg von Sozialdemokraten regierte München zeige, dass dieses Thema nicht zur Kernkompetenz zähle. „Da haben die Wähler gesagt: Die Botschaft kommt an. Wählen wir halt die Grünen.“ Einen kleinen Ausflug macht Asül auch in die Bundespolitik: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer trifft es wegen der umstrittenen Fahrradhelm-Werbung mit leicht bekleideten Models. „Die Kernbotschaft: Ein Fahrradhelm ersetzt keine Unterwäsche.“

Helene Fischer alias Füracker

Finanzminister Albert Füracker wird zu „Bayerns Antwort auf Helene Fischer“ deklariert – die vollen Geldtöpfe des Freistaats machten ihn zum „everybodys Darling“ des Kabinetts. Füracker hat beim Maibockanstich einen besonderen Part. Er ist qua Amt Hausherr im staatlichen Hofbräuhaus. Er nimmt Regierungschef Söder beim Einzug in den Festsaal in Empfang. Die „Tanngrindler Musikanten“ aus Hemau (Lkr. Regensburg) steuern den Defiliermarsch bei. Fürackers Job ist es, das erste Fass anzuzapfen und mit einer zünftigen Begrüßung für Stimmung im Saal zu sorgen. Söder hat in seiner Zeit als Finanzminister daraus stets ein Mini-Kabarett-Programm gemacht. Dem weniger extrovertierten Oberpfälzer CSU-Chef liegt das nicht. „Ich mache weder Markus Söder noch Django Asül Konkurrenz.“

Bei seiner Maibock-Premiere 2018 hatte Füracker in der Aufregung beim Anzapfen an die neun Schläge gebraucht. Es spritzte auch ziemlich. Dieses Mal braucht er nur zwei Hiebe mit dem Holzschlegel. Sein Freund Söder witzelt: Es seien in den vergangenen Tagen im Ministerium sehr viele Fässer probeweise angestochen worden.

In einer anderen Sache zeigt Füracker Kontinuität. In seiner Rede taucht wie im vergangenen Jahr Aiwanger auf. Waren es damals die teuren Wahlkampfversprechen des Freie-Wähler-Chefs („Wählen Sie das Hubsi-Sorglos-Paket“), die inzwischen übrigens zu weiten Teilen im Doppelhaushalt des Freistaats eingepreist sind, streift er nun den umstrittenen Stopp von Flutpoldern, den Aiwanger in den Koalitionsvertrag gedrückt hat. Aiwanger habe sich nach dem Anzapfdebakel als brutalster Ratgeber erwiesen, flunkert Füracker. Ein Flutpolder in Regensburg sei unnötig, habe er gesagt. „Den müssen wir in München im Hofbräuhaus errichten.“

Selbst Aiwanger freut sich

Der Witz über die Flutpolder kommt gut an – speziell bei Grünen-Chef Hallitzky. „Genial“, sagt er. Auch Django Asül bekommt von ihm gute Noten, wenn auch mit kleinen Abstrichen. Übertrieben fand Hallitzky eine Passage mit ausdauernder Kritik am bayerischen Bauminister Hans Reichhart (CSU). „Er ist plump mit ihm umgegangen.“

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), früher selbst Bauministerin, sieht das ähnlich. Das Amt sei herausfordernd. „Der Hansi Reichhart macht wirklich sehr viel. Er hat eine Chance verdient.“ Grundsätzlich habe Django Asül aber sehr vielseitig und spritzig derbleckt.

Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der mindestens ebensoviele abbekommen hatte wie Reichhart, zeigt sich entspannt. „Wunderbar. Gut, lustig, nie verletztend. Es hätte nicht besser sein können“, urteilt er über die Fastenpredigt. Django Asül habe als „Niederbayer gewusst, was sich gehört und mich erwähnt“. Das sei wichtig, um in München nicht unterzugehen.

Geradezu ins Schwärmen gerät ein weiterer Niederbayer: der frühere CSU-Chef Erwin Huber. „So geistreich kann nur ein Niederbayer sein“, attestiert er Django Asül. Der Kabarettist habe den Geist des Regierungsbezirks eingeatmet. Am besten gefielen ihm die Spitzen gegen Aiwanger. „Er hat ihn entlarvt.“

