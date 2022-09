Notfälle DLRG: Mehr Badetote bis Ende des Sommers in Bayern

In Bayern sind bis Ende des Sommers mehr Menschen bei Badeunfällen gestorben als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der tödlichen Badeunfälle im Freistaat bis Ende August sei von 49 auf 54 gestiegen, teilte der Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Neumarkt in der Oberpfalz am Mittwoch mit. Damit wurden in Bayern bundesweit die meisten Todesopfer bei Badeunfällen in diesem Zeitraum gemeldet.

dpa