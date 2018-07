Hilfsorganisationen

DLRG: Weniger Badetote in Bayern

Das Badewetter lockt auch in Bayern viele Menschen ans Wasser - 2018 in bislang 45 Fällen mit tödlichen Folgen. Damit sind im Freistaat in den ersten sieben Monaten vier Menschen weniger ertrunken als im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) am Freitag in Scharbeutz (Schleswig-Holstein) mitteilte. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern liegt Bayern damit allerdings auf dem Spitzenplatz. In Bremen gab es mit drei Opfern die wenigsten Badetoten.