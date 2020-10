Anzeige

Kriminalität DNA verrät Tatverdächtigen nach rund 40 Kelleraufbrüchen Nachdem in den vergangenen Monaten rund 40 Kellerabteile in Nürnberg aufgebrochen wurden, ist jetzt ein Tatverdächtiger ermittelt worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Verraten hat den 31-Jährigen seine DNA, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die in den bestohlenen Mehrfamilienhäusern gefundenen DNA-Spuren ergaben einen Treffer in der Datenbank. Wie sich herausstellte, sitzt der Tatverdächtige bereits im Gefängnis - laut Polizei wegen anderer Eigentumsdelikte. Ingesamt soll der 31-Jährige aus den Kellerabteilen Gegenstände im Wert von etwa 5000 Euro erbeutet haben.