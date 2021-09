Anzeige

Wahlen Dobrindt: Sind gesprächsbereit für Regierungsbildung CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht die Union trotz deutlicher Wahleinbußen am Zuge, Gespräche über eine neue Bundesregierung zu führen.

Berlin.„Es gibt verschiedene Koalitionsoptionen, die jetzt möglich sind“, sagte der CSU-Spitzenkandidat am Sonntagabend in der ARD. Er betonte: „Ja, wir sind gesprächsbereit.“ Es sei deutlich geworden, „dass in diesem Land Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hat“.

Die Union habe in den vergangenen Wochen eine Aufholjagd hingelegt, sagte Dobrindt. Fehlersuche könne man „wann anders machen“.

