Notfall Donaudurchbruch: Drei Sportler kentern Eine junge Frau und zwei Männer kommen mit dem Schrecken davon. Großeinsatz der Rettungskräfte in Kelheim.

Von Marianne Sperb und Elfi Bachmeier-Fausten

In der Donau verunglückten drei junge Wassersportler. Auch 40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kelheim-Stadt waren im Einsatz. Foto: Bernhard Kleiner

Kelheim.Im Donaudurchbruch zwischen Kelheim und Weltenburg sind am Sonntag am Spätvormittag drei junge Wassersportler verunglückt. In der Hochwasser führenden Donau kenterten sie mit einem Kanadier. Passanten im Bereich der Langen Wand waren auf die Verunglückten aufmerksam geworden und lösten einen Alarm aus.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften - Freiwillige Feuerwehr Kelheim-Stadt, BRK- Wasserwacht Kelheim und Riedenburg, DLRG Weltenburg, BRK-Rettungsdienst und ein Notarzt - kamen den Verunglückten zu Hilfe. Sie hatten sich gegenüber der Langen Wand, im kühlen Wasser stehend, an Felsen festgehalten. Von dort aus wurden die Verunglückten, die aus dem Landkreisen Kelheim und Regensburg stammen, von Kräften der DLRG Weltenburg mit einem Boot gerettet. Feuerwehrkräfte bargen Kanadier und Stand-up-Paddle.

Circa eine Stunde nach dem Alarm konnten die gekenterten Wassersportler von einem Rettungsboot aus in Kelheim beim Fischerdörfl an Land gehen. Der Großeinsatz für circa 65 Rettungskräfte endete. Beamte der Wasserschutzpolizei Regensburg ermittelten im Zusammenhang mit dem Unglück in Kelheim. Als Ursache dafür nannte die Wasserschutzpolizei, dass durch die starke Strömung Wasser in den Kanadier, in dem die drei Personen (33 und 34 Jahre) saßen, gekommen sei. Sie hielten sich daraufhin an einem Stand-up-Paddle fest.

Wie der Einsatzleiter der BRK-Wasserrettung, Max Schlittenbauer, sagte, ist die Strömung der Donau „sehr stark“. Der Fluss führt Hochwasser. Bei Hochwasser sollte die Donau nicht mit Booten befahren werden, so Schlittenbauer.

Durch die Regenfälle der vergangenen Tage ist der Donau-Pegel in Kelheim angestiegen. Am Sonntagmittag hatte der Pegel in Kelheim einen Stand von 3,75 Metern.