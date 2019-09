Verkehr Donausperrung bei Vilshofen ist beendet Nach der Havarie eines Frachters war der Fluss bei Vilshofen gesperrt. Mittlerweile können die Schiffe wieder fahren.

Mail an die Redaktion Wie lange der Verkehr ruhen wird, ist nicht klar. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Vilshofen.Die Sperrung der Donau zwischen Deggendorf und Vilshofen ist mittlerweile aufgehoben. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg konnten die beiden Schiffe am Montag gegen 16.30 Uhr abgeschleppt und nach Vilshofen gebracht werden.

Ein Triebschiff mit Leichter war am Sonntagmorgen auf Grund gelaufen. Anschließend war die Donau zwischen Vilshofen und Deggendorf für Schiffe gesperrt.

Probleme machte vor allem das Triebschiff, das „unglücklich“ in der Fahrrinne lag, wie ein Sprecher des Schiffahrtsamts am Montag erklärte. Weiter sagte er, die Sperre habe natürlich auch Auswirkungen auf die Schifffahrt in Regensburg. Es bleibe aber jedem einzelnen Schiff überlassen, ob es in Regensburg warten oder bis Deggendorf weiterfahren will, wo die Sperrung begann. Konkrete Zahlen von Schiffen, die außerplanmäßig in Regensburg feststeckten, konnte er am Montag nicht nennen.

Im Bayernhafen waren laut einer Sprecherin am Montag keine Auswirkungen der Sperre bemerkbar, da die Schiffe auf der Strecke vor der Havariestelle andere Liegestellen nutzten.

